 
Встречи

"Россети" и EDF определили направления развития сотрудничества

Россети и EDF определили направления развития сотрудничества

16 января 2020, 11:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

214 просмотров

Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский провел в Москве переговоры с президентом - генеральным директором крупнейшей государственной энергетической компании Франции EDF (Électricité de France) Жан-Бернаром Леви. 

На встрече обсуждались вопросы текущего сотрудничества в области реализации совместных проектов по цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры в России. 

Стороны также обсудили перспективы взаимовыгодного партнёрства по таким направлениям, как реализация проектов в области систем накопления энергии, электрозарядной инфраструктуры и строительства новых и модернизации существующих электроэнергетических объектов за пределами Российской Федерации. 

Состоялся конструктивный и содержательный диалог, стороны приняли решение продолжить консультации по всем вопросам повестки.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Генеральный директор
Приоритеты развития электроэнергетики Дагестана обсудили Виталий Иванов и Артём Здунов
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор
Николай Шульгинов и Айсен Николаев обсудили вопросы развития электроэнергетики Якутии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно