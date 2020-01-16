"Россети" и EDF определили направления развития сотрудничества

РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
16 января 2020, 11:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский провел в Москве переговоры с президентом - генеральным директором крупнейшей государственной энергетической компании Франции EDF (Électricité de France) Жан-Бернаром Леви.
На встрече обсуждались вопросы текущего сотрудничества в области реализации совместных проектов по цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры в России.
Стороны также обсудили перспективы взаимовыгодного партнёрства по таким направлениям, как реализация проектов в области систем накопления энергии, электрозарядной инфраструктуры и строительства новых и модернизации существующих электроэнергетических объектов за пределами Российской Федерации.
Состоялся конструктивный и содержательный диалог, стороны приняли решение продолжить консультации по всем вопросам повестки.
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