"Россети" и EDF определили направления развития сотрудничества

Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский провел в Москве переговоры с президентом - генеральным директором крупнейшей государственной энергетической компании Франции EDF (Électricité de France) Жан-Бернаром Леви.

На встрече обсуждались вопросы текущего сотрудничества в области реализации совместных проектов по цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры в России.

Стороны также обсудили перспективы взаимовыгодного партнёрства по таким направлениям, как реализация проектов в области систем накопления энергии, электрозарядной инфраструктуры и строительства новых и модернизации существующих электроэнергетических объектов за пределами Российской Федерации.

Состоялся конструктивный и содержательный диалог, стороны приняли решение продолжить консультации по всем вопросам повестки.