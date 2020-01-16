Власти Республики Алтай планируют в феврале этого года подписать соглашение с АФК "Система" о строительстве туристического комплекса на территории Каракольских озер для развития экологического туризма в этой части региона. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах Гайдаровского форума сообщил глава республики Олег Хорохордин, уточнив, что соглашение планируется подписать в ходе инвестиционного форума в Сочи.

Как сообщал в сентябре 2018 года и.о. министра экономического развития и имущественных отношений региона (в 2018 году - первый замминистра - прим. ТАСС) Вячеслав Тупикин, создание туристско-рекреационного кластера "Каракольские озера" с всесезонным горнолыжным комплексом потребует инвестиций в объеме 17 млрд рублей. На площадке рядом с озерами предполагалось создание горнолыжного курорта, средств размещения на 1,5 тыс. человек, строительство транспортной инфраструктуры - дороги до озер, электросетевого хозяйства и т.д. Создание туркластера поможет упорядочить, так называемый, "дикий" туризм.

"АФК "Система" - дружественная нам компания, одни из основных инвесторов Республики Алтай, мы делаем дорогу на Каракольские озера, где они будут делать туристический комплекс. Мы подписываем соглашение на Сочинском инвестиционном форуме", - сказал Хорохордин, не уточнив сроков строительства туркомплекса.

Сочинский инвестиционный форум пройдет с 12 по 14 февраля 2020 года.

В мае 2019 года Хорохордин сообщал о том, что регион планирует получить по федеральной целевой программе по развитию туризма на постройку дороги до озер 5,3 млрд рублей. Сегодня он пояснил ТАСС, что объем средств еще не утвержден, но дорога в любом случае будет построена.

"У нас планы большие - возможно, не только АФК "Система" захочет [развивать туризм] у Каракольских озер. Туда дорогу построим, проведем электричество, возможно, захотят [начать работу] и другие инвесторы", - сказал Хорохордин.

Место для туркомплекса

Каракольские озера - группа из семи горных озер в живописном месте Горного Алтая, они пользуются большой популярностью у туристов, но инфраструктуры там нет. Туризм - одно из основных направлений экономики на Алтае, он позволяет развивать и другие сферы - транспортную, торговую, сельское хозяйство. Порядка 2 млн туристов посещают республику ежегодно.

О Гайдаровском форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.