«Россети Северный Кавказ» направили в 2019 году на ремонт энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» более 150 млн рублей. Это позволило обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Карачаево-Черкесии и улучшить энергосетевую инфраструктуру.



В результате проведенных филиалом «Карачаево-Черкесскэнерго» ремонтных работ в отчетном году на 5,3 % снизилось количество технологических нарушений в сетях 6 кВ в сравнении с предыдущим.



В течение года энергетики филиала привели в нормативное состояние около двух тысяч единиц энергооборудования, провели капитальный ремонт почти на 260 км линий электропередачи.



Для улучшения энергоснабжения потребителей и в связи с возрастающей нагрузкой на распределительные сети 10/0,4 кВ в семи районах Карачаево-Черкесии заменены и установлены 42 новых силовых трансформатора.



В частности, новые трансформаторы смонтированы в аулах Али-Бердуковский, Хабез, Зеюко и Бесленей. В Усть-Джегутинском районе за счет замены трансформаторов улучшилось энергоснабжение ряда улиц Усть-Джегуты, Кызыл-Калы, Эльтаркача, Николаевского и Знаменского. В Урупском районе установлены шесть трансформаторов для нужд потребителей станицы Преградная, аула Большевик и села Курджиново. В Карачаевском районе обновлены трансформаторы в Теберде, Верхней Теберде, Верхней Маре, поселках Кубрань и Малокурганный.



Значительное обновление энергообъектов произошло и в Зеленчукском районе, где смонтированы новые трансформаторы в селе Ермоловское, станицах Зеленчукская, Исправная, Кардоникская, селе Маруха и в поселке Архыз.



Кроме этого, на подстанциях 35-110 кВ отремонтированы 122 силовых трансформатора, проведен капитальный ремонт оборудования в 79 трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ.



На ряде питающих центров также произведено обновление оборудования. Так, на подстанциях 110 кВ «Северная» и «Карачаевск» масляные выключатели заменены на современные экологичные вакуумные. На подстанции «Береговая» установлены три новых высоковольтных ввода 110 кВ, электромеханические защиты заменены на микропроцессорные на подстанции «Зеленчук», где также отремонтировано 15 комплектов дуговых защит КРУН-10 кВ.