В «Россети Центр» подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2019 году. В этот период энергетики провели около 3 тысяч тематических мероприятий, в том числе – совместно с региональными и местными властями и профильными ведомствами. Их участниками стали свыше 60 тысяч детей и подростков. 1200 мероприятий было организовано в период летних каникул в детских оздоровительных и пришкольных лагерях.

Одной из важных составляющих профилактической работы являются занятия по электробезопасности, которые проходили на протяжении года во всех филиалах компании (работает в 11 субъектах Центрального федерального округа) в формате тематических внеклассных часов в школах и обучающих занятий для старших дошкольников в детских садах. Работники «Россети Центр» рассказывали участникам уроков об основных правилах электробезопасности на улице и в быту, разъясняли им значение предупреждающих знаков, демонстрировали правила оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока, знакомили с объектами электрических сетей. Для закрепления материала они демонстрировали ребятам тематические видеоролики, раздавали специально изготовленные плакаты, буклеты, книги стихов по электробезопасности. Наибольшее количество тематических уроков организовали филиалы «Костромаэнерго», «Брянскэнерго», «Курскэнерго» и «Липецкэнерго».

Активно использовали энергетики и оригинальные форматы и новые площадки. Специалисты филиала «Россети Центр Костромаэнерго» в дни осенних каникул провели в учреждениях культуры региона «Неделю электробезопасности», в рамках которых в кинотеатрах, культурных центрах, Домах культуры и библиотеках демонстрировались тематические мультфильмы. Кроме того, костромские энергетики стали соорганизаторами проходившей в школах области викторины по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Аналогичные мероприятие в рамках «Недели электробезопасности» провели и их ярославские коллеги. А в первый день нового учебного года они организовали «Урок на колесах» для выпускников детского сада города Рыбинска. Необычное занятие прошло в курсирующем уже второй год по улицам второго по величине населенного пункта Ярославской области «тематическом» троллейбусе, на бортах которого изображена информация о правилах безопасного обращения с электрическим током.

Работники филиала «Россети Центр Тверьэнерго» в середине ноября выбрали площадкой для проведения открытого урока спорткомплекс «МаксФит» города Твери. Его слушателями стали спортивные тренеры и воспитатели физкультурно-оздоровительного детского лагеря «МаксФит» дневного пребывания, который работает для детей каждые школьные каникулы. А в орловском филиале компании участников занятий с правилами электробезопасности знакомил «искусственный интеллект» - робот Валли, которого собственноручно собрал инженер отдела эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Александр Панфилов.