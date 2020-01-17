Ненецкий автономный округ (НАО) в течение трех лет получит из федерального бюджета 6,3 млрд рублей на строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск. Как сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона, средства выделены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск протяженностью 217 км ведется с 1985 года. Протяженность недостроенных участков в настоящее время 50,6 км.

"6,3 млрд рублей выделят Ненецкому округу из федерального бюджета на завершение строительства первого участка дороги Нарьян-Мар - Усинск. Соответствующее соглашение заключено между Ненецким автономным округом и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор). Средства выделены региону в рамках приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", - говорится в сообщении.

В 2020 году из федерального бюджета поступят 100 млн рублей, в 2021 году - 2,9 млрд рублей, в 2022 году - 3,2 млрд рублей. Общая протяженность участка 23,3 км, его строительство планируется завершить в 2023 году.