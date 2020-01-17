В "Оренбургэнерго" проводят плавки гололедных отложений

Устраняя последствия непогоды, энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Оренбургэнерго» проводят плавки гололедно-изморозевых отложений на проводах ЛЭП.

17 января погодные условия (штормовой ветер, изморозь, ледяной дождь при температуре воздуха, переходящей нулевую отметку) привели к образованию гололедно-изморозевых отложений на ряде линий электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ, которые обеспечивают электроснабжение ряда потребителей западных и северных районов Оренбургской области.

Чтобы не допустить нарастания льда, пляски и обрывов проводов, энергетики провели плавки гололеда в Бузулукском, Сорочинском, Шарлыкском, Красногвардейском, Бугурусланском, Пономаревском районах. Во время плавки происходит кратковременный перерыв в подаче электроэнергии потребителям, обусловленный технологией процесса.

На линиях электропередачи, где плавки невозможны, бригады Западного производственного отделения «Оренбург» оббивали гололед с помощью специальных штанг.

В районах электрических сетей (РЭС) по всей области организован постоянный мониторинг гололедной обстановки и учащенный контроль оборудования подстанций.

Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам. О случаях обрывов проводов в целях скорейшего восстановления электроснабжения необходимо сообщать по телефону «горячей линии» 8 800 775 16 42 или в РЭС по месту обнаружения оборванного провода.