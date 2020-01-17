Производство каучука в России по итогам 2019 года снизилось на 2% — до 1,624 млн т, потребление — на 6% (до 808 тыс. т). Это отражает мировую тенденцию снижения спроса на каучуки, а соответственно, и цены на них — так рынок реагирует на торговую войну между США и Китаем.

Один из крупнейших экспортеров Воронежской области АО “Воронежсинтезкаучук” (ВСК, входит в нефтехимическую компанию “Сибур”) реализует два дорогостоящих инвестпроекта: модернизация производства бутадиеновых каучуков СК-ДНД с увеличением выпуска продукции на 37%, до 48 тыс. т в год и ТЭП-100 — возведение второй линии по выпуску 50 тыс. т бутадиен-стирольных термоэластопластов в год за 5,1 млрд руб. в дополнение к такой же уже существующей.

Генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук» Илья Корженовский рассказал в интервью “Ъ-Черноземье”, сообщил, что работы по проекту ТЭП-100 должны быть законченых к концу января и начато производство нового марочного ряда.

«Есть ряд новых марок, которые мы купили вместе с лицензией. Начнем их выпускать партиями для дальнейшей омологации у наших клиентов. В это же время будем выпускать и проверенные, знакомые нам марки. Планируем, что в первой половине 2020 года будет официальное открытие производства ТЭП-100.

Если говорить про наращение мощности по СКД-НД, то сейчас проходит первый этап, в рамках которого разрабатывают и утверждают проектно-сметную документацию. К модернизации планируем приступить в марте 2020 года. К середине 2021-го рассчитываем завершить проект» – сообщил изданию Илья Корженовский.

ВСК в ближайшей перспективе рассматривает бизнес-идею производства латексов с инвестициями около 5,5 млрд руб, но словам директора, «после более детальной проработки получен проект, технико-экономическое обоснование, пересчитали рыночные предпосылки — и получилось, что проект не окупается, поэтому отказались от его реализации. Мы всегда думаем о развитии, но пока крупных проектов, кроме перечисленных, нет. Или они на таких стадиях проработки, на которых еще нельзя сказать, будем мы их реализовывать или нет».

Порядка 60% всей продукции ВСК экспортируется. В 2017 году объем экспорта ВСК составил 58%, в 2018-м — 57%, в 2019-м — 61% от общего объема выпуска. Основные потребители ВСК — это пятерка крупнейших мировых шинных холдингов.