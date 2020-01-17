В селе Перевальном Симферопольского района завершены пусконаладочные работы на новом питающем центре. В ближайшее время ожидается ввод ПС 110 кВ Аянская в эксплуатацию.

После вхождения Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации на полуострове возобновилось сетевое строительство, в том числе – новых питающих центров.

В 2018 году на карте энергетической системы Крыма появилась ПС 110 кВ Аэропорт, питающая аэропорт «Симферополь» им. Ивана Айвазовского; в 2019 году ‒ ПС 35 кВ Семашко для строящегося медицинского центра в Симферополе. А в ближайшее время планируется ввести в строй еще одну подстанцию 110 кВ в Симферопольском районе – Аянскую.

Новый питающий центр ПС 110 кВ Аянская (проектное название – ПС 110 кВ Перевальное-2) полностью решит проблему электроснабжения активно развивающихся населенных пунктов Добровского сельского поселения и обеспечит электроэнергией новые электроустановки военного городка 126 отдельной бригады береговой обороны 8 артиллерийского полка Черноморского флота РФ.

Подстанцию строили в рамках технологического присоединения. Стоимость работ составила свыше 541 миллиона рублей с НДС.

Из-за стесненной местности, плотной застройки и отсутствия альтернативной площадки подстанцию сделали закрытого типа, и разместили рядом с действующей ПС 110 кВ Перевальное.

На ПС 110 кВ Аянская установлено современное элегазовое комплектное распределительное устройство (КРУЭ) 110 кВ, распределительное устройство 10 кВ и два силовых трансформатора суммарной мощностью 20 МВА.

Чтобы присоединить новый узел к действующей электрической сети, выполнены заходы на ПС 110 кВ Аянская с существующих ВЛ 110 кВ Доброе – Перевальное и ВЛ 110 кВ Алушта – Перевальное. При этом существующая анкерно-угловая опора разрезанной линии заменена на новую — уникальную многогранную опору высотой 36 метров и весом около 26 тонн.

Для подачи электроэнергии на установки военных городков от подстанции проложены две новых кабельных линии 10 кВ по 3,5 км каждая.

Все работы были выполнены незаметно для потребителей: чтобы избежать длительных отключений, ГУП РК «Крымэнерго» реализовало сложную временную схему питания.

Ввести подстанцию 110 кВ Аянская в эксплуатацию планируется в начале 2020 года. Она войдет в зону эксплуатационного обслуживания Симферопольских высоковольтных электрических сетей (ВЭС) ГУП РК «Крымэнерго».