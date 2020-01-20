Крупнейшая энергетическая компания Дании Ørsted начала разработку проекта строительства первой офшорной ВЭС, сооружаемой компанией в Нидерландах.

ВЭС Borssele 1 & 2 проектной мощностью 752 МВт будет расположена в Северном море в 23 км от побережья голландской провинции Зеландия (Zeeland) в акватории площадью 112 км2.

На площадке ВЭС Borssele 1 & 2 будут размещены 94 ветровые турбины производства Siemens Gamesa мощностью 8 МВт каждая. Ветровые турбины устанавливаются на монопольных фундаментах весом 1,188 т, высотой 76 м и диаметром в основании 8,5 м производства компаний Sif (Нидерланды), EEW SPC (Германия), EEW OSB (Германия) и Bladt Industries (Дания). Работы по установке фундаментов (на глубинах от 14 до 39,7 м) осуществляются международной компанией DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering, специализирующейся на выполнении работ в открытом море. Ветровые турбины на площадке ВЭС планируется установить в апреле 2020 г.

ВЭС Borssele 1 & 2 станет крупнейшей офшорной ВЭС в стране, способной обеспечить чистой энергией около 1 млн домохозяйств. Сооружение ВЭС Borssele 1 & 2 является важным этапом в реализации амбициозных планов правительства Нидерландов по переходу к зеленой энергетике. В ноябре 2019 г. Ørsted была введена в эксплуатацию ВЭС Formosa 1 у побережья Тайваня, которая стала первой офшорной ВЭС, построенной компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology