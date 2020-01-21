В донской столице начались подготовительные работы реконструкции моста на ул. Малиновского. Многострадальный путепровод, который не редко подвергался справедливой критике со стороны ростовчан, с 1976 года ни разу не закрывали на капитальный ремонт. Даже в чрезвычайных случаях обходились лишь текущими ремонтными работами.

Глава Администрации города Алексей Логвиненко поручил службам провести все необходимые конкурсные процедуры для того, чтобы строительство нового путепровода началось вовремя. Стоит отметить, идею глобальной реконструкции поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев, а возможность воплотить грандиозный проект в жизнь появилась благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчиком выступит АО «Ростовавтомост». Муниципальный контракт с данной компанией по результатам аукциона был заключен в декабре 2019. В настоящий момент уже завершается организация стройгородка для размещения рабочих и техники. Совсем скоро начнутся подготовительные работы для устройства опор будущего моста. К слову, реконструкция пройдет в несколько этапов. В первую очередь рядом с действующим путепроводом будет построен трехполосный мост-дублер. Когда он будет готов, транспортный поток переориентируют на новую половину моста и приступят к переделке старой.

После, согласно проекту, будет реконструирована автомобильная дорога по ул. Малиновского от ул. Факельной до ул. Типографской, с устройством тротуаров, съездов, инженерных сетей, попадающих в зону реконструкции, переустройством существующего и строительством недостающего искусственного освещения, системы дождевой канализации, светофорных объектов. Также запланировано благоустройство прилегающей территории.