Отобранные проекты включают в себя замену двух турбин с увеличением их мощности со 100 МВт до 120 МВт и переоснащение котла на Среднеуральской ГРЭС, а также замену котла на Невинномысской ГРЭС. Ввод в эксплуатацию модернизированных блоков намечен на 2025 год.

Проекты ПАО «Энел Россия», направленные на модернизацию оборудования Среднеуральской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС, были отобраны во втором конкурентном отборе проектов по программе модернизации оборудования, проводимом Системным Оператором.

«Проекты модернизации оборудования являются одним из ключевых направлений для развития наших станций, производительность которых будет повышена благодаря внедрению передовых решений, – сказал Карло Палашано Вилламанья, Генеральный директор ПАО «Энел Россия». - Данная инициатива направлена на соблюдение обязательств компании по переходу на производство электроэнергии более экологичным способом, что будет достигнуто путем модернизации наших активов газовой генерации наряду с нашими заявленными инвестициями в проекты в области возобновляемых источников энергии.»

Проекты были отобраны на основе минимального значения нормированной стоимости электроэнерги*, заявленного участниками отбора. В соответствии с условиями отбора, генерирующие компании принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет, а также по использованию в проектах модернизации оборудования, соответствующего требованиям локализации.

Среднеуральская ГРЭС

Первый проект модернизации на Среднеуральской ГРЭС предусматривает замену турбины № 7 мощностью 100 МВт на новую турбину мощностью 120 МВт. Коэффициент использования установленной мощности генерирующего объекта, заявленного в проекте, составляет более 0,8. Начало эксплуатации модернизированного блока запланировано на первый квартал 2025 года.

Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 9254,9 рублей за кВт.

Второй проект модернизации на Среднеуральской ГРЭС предусматривает замену турбины № 6 мощностью 100 МВт на новую турбину мощностью 120 МВт, а также переоснащение котла № 9 производительностью 480 т/ч. Коэффициент использования установленной мощности генерирующего объекта, заявленного в проекте, составляет более 0,9. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на четвертый квартал 2025 года.

Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 11661,7 руб. за кВт.

Невинномысская ГРЭС

Проект модернизации на Невинномысской ГРЭС включает в себя замену котла № 4 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 3 мощностью 80 МВт. Коэффициент использования установленной мощности генерирующего объекта, заявленного в проекте, составляет более 0,7. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2025 года.

Одобренные удельные капитальные затраты по проекту составили 17790,4 рублей за кВт.

В июне 2019 года проект модернизации оборудования Невинномысской ГРЭС был отобран Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики по итогам первого конкурентного отбора на 2022 – 2024 год. Проект модернизации на Невинномысской ГРЭС включает в себя переоснащение котла №5 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 4 мощностью 50 МВт. Коэффициент использования установленной мощности генерирующего объекта, заявленного в проекте, составляет более 0,9. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2022 года.

Среднеуральская ГРЭС, установленной электрической мощностью 1578,5 МВт, с учетом введенной в эксплуатацию в 2011 году парогазовой установки мощностью 419 МВт, и тепловой - 1327 Гкал/ч, является одним из самых крупных тепловых источников в энергосистеме Свердловской области, на ее долю приходится около 30% тепловой энергии и горячего водоснабжения, потребляемых Екатеринбургом, и порядка 100% потребностей близлежащих городов Верхняя Пышма и Среднеуральск. Доля выработки электрической энергии СУГРЭС в энергосистеме Свердловской области составляет около 10%.

Невинномысская ГРЭС, установленной электрической мощностью 1530,2 МВт, с учетом введенной в эксплуатацию в 2011 году парогазовой установки мощностью 410 МВт, и тепловой - 585 Гкал/ч, является одной из крупнейших тепловых электростанций на Юге России. Электростанция, на которой установлено 13 турбин и 14 котлов, предназначена для выдачи электрической мощности в объединенную энергосистему Северного Кавказа и энергоснабжения промышленных потребителей и населения города Невинномысска Ставропольского края.

О компании «Энел Россия»

ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5 628,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт. Помимо этого, ПАО «Энел Россия» реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт). Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке «Московская биржа ММВБ-РТС».

Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».

* Нормированная стоимость электроэнергии выражается в средней расчётной стоимости производства единицы электроэнергии, которая включает стоимость строительства и эксплуатации энергогенерирующего оборудования на протяжении всего жизненного цикла