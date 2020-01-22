На Sk Regions в "Сколково" обсудят инфраструктуру инноваций

28 января в Технопарке «Сколково» пройдет международная конференция «Sk Regions. Новая карта инновационной инфраструктуры». В мероприятии примут участие представители органов власти и высокотехнологичного бизнеса, инвесторы, девелоперы, урбанисты и архитекторы.



Участники Sk Regions расскажут о том, как создать инновационную инфраструктуру, избежав ошибок и увеличив имеющийся потенциал, какие условия необходимы для формирования новых точек роста и как должно выглядеть пространство, где будет формироваться инновационное будущее.



В рамках конференции эксперты обсудят следующие вопросы:

Каким должно быть пространство, где будет формироваться инновационное будущее страны?

Как создавать экономически сильные и динамичные центры притяжения человеческого капитала, новых технологий, экспертизы и инвестиций?

Какие условия необходимы для формирования новых локальных точек роста?

Каковы социально-экономические эффекты создания новой или развития существующей инновационной инфраструктуры на участников экосистемы, город, регион, страну?

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково», председатель Оргкомитета Sk Regions:

«Конференция Sk Regions проводится в этом году впервые. В августе 2019 года были приняты изменения в закон об Инновационном центре “Сколково”, благодаря которому проект получил экстерриториальный статус. Главная цель мероприятия – создать площадку, на которой представители регионов, развивающие инновационную инфраструктуру, могли бы обсудить волнующие их вопросы и обменяться опытом. Уже сейчас зарегистрировались более 1200 участников. Планируется, что конференцию посетят делегации со всей России».

Генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров откроет деловую программу рассказом о структуре и эволюции экосистемы Инновационного центра «Сколково». Ключевым мероприятием конференции станет пленарная сессия «Гиперконцентрация IQ. Пространство устойчивого инновационного развития. Ставки на карте». В ней примут участие заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор и со-акционер группы компаний «ТехноСпарк» Денис Ковалевич, директор по стратегическому планированию и развитию АО «КомплексПром» Олег Фомичев, президент ГК ОСНОВА, председатель Совета директоров технопарка в сфере высоких технологий «Физтехпарк», общественный омбудсмен в сфере Цифровой трансформации Александр Ручьев и СЕО «Третье Мнение» Анна Мещерякова.



Деловая программа включает два тематических трека. В рамках трека Ecosystem Talks приглашенные эксперты обсудят опыт организации инновационной инфраструктуры и на конкретных примерах расскажут о её влиянии на экономическую и социальную динамику региона. Кроме того, участники выяснят, почему сегодня технопарки представляют серьезную конкуренцию коммерческой офисной недвижимости. Среди спикеров: председатель совета директоров Технопарка Пермь Евгений Протопопов, директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров, директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Павел Христенко, генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов и другие.



Темы планирования, трансформации и гармоничного встраивания креативных и высокотехнологичных пространств, а также поиска архитектурных решений для создания объектов, объединяющих креативную и технологическую мысль, станут ключевыми на сессиях трека Architects Talks. Эти и другие темы обсудят главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основатель и генеральный директор Центра дизайна ARTPLAY Сергей Десятов, руководитель архитектурного бюро BERNASKONI Борис Бернаскони, директор по дизайну и глава представительства Zaha Hadid Architects в России Кристос Пассас и другие.



Завершит мероприятие сессия «Экосистема “Сколково” как модель». Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, вице-президент Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников, сооснователь Valode&Pistre Жан Пистр и другие расскажут о том, как задумывался Инновационный центр «Сколково», все ли удалось реализовать, что представляет собой «Сколково» сегодня и какова его роль в создании и развитии инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.



Участие в конференции бесплатное. Ознакомиться с подробной программой можно по ссылке https://regions.events.sk.ru/



Время проведения мероприятия: 09:00 – 18:00

Место проведения мероприятия: ИЦ «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, Технопарк «Сколково»