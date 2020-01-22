«Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в течение 2019 года на трех подстанциях 110 кВ провели работы по замене устаревших устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на новые современные микропроцессорные терминалы.



Новое оборудование установлено на крупных питающих центрах «Зеленчук», «Северная» и «Карачаевск». Электроэнергия отсюда подается северной части Черкесска и пригородным населенным пунктам, а также части Зеленчукского и Карачаевского районов, где расположены горнолыжные курорты Теберда, Домбай и Архыз.



Теперь на этих питающих центрах вместо электромеханических устройств РЗА предотвращать развитие аварийных ситуаций будут микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. В частности, узловой питающий центр «Зеленчук» стал первым энергообъектом филиала «Карачаево-Черкесскэнерго», где введено в работу микропроцессорное устройство регистрации аварийных событий «АУРА 96». Новое оборудование позволяет централизованно и в максимально короткие сроки анализировать аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ.



Еще на трех подстанциях «Салихо», «Эрсакон» и «Ратан» введены в работу новые устройства защиты от дуговых замыканий. Новые микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики совмещают в себе функции защит, управления, измерения и регистрации событий. Это позволяет более эффективно выявлять малейшие колебания в сети и отклонения от нормы. Устройства также более компактны и требуют меньше эксплуатационных затрат.



Кроме этого, в течение года специалисты службы релейной защиты и автоматики филиала провели техобслуживание более 600 единиц оборудования устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанциях 35-110 кВ и воздушных линиях электропередачи различного класса напряжения.

За последние несколько лет филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» провел замену устройств РЗА на электромеханической основе на новые цифровые устройства релейной защиты и автоматики уже на 35 питающих центрах. Планируется, что таким же оборудованием в ближайшие годы будут оснащены все подстанции компании, что позволит своевременно реагировать и предотвращать развитие внештатных и аварийных ситуаций в сетях и повысить надежность энергоснабжения потребителей Карачаево-Черкесии.