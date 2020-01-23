«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к применению автоматизированной системы наружного освещения с возможностью индивидуального управления светильниками. В прошлом году в регионе появилось 787 новых светоточки, оснащенных специальными блоками индивидуального управления с возможностью диммирования светового потока.

В основе системы лежит принцип адресного контроля над работой светильников. На каждой отдельно взятой светоточке устанавливается контроллер, регулирующий световой поток, определяющий исправность светильника и исходные данные для расчета потребленной электроэнергии.

310 современных светодиодных светильников с индивидуальным блоком управления филиал установил в Борисовке вместо устаревших светильников ЖКУ в рамках проекта «Цифровой РЭС». Участок сети с интеллектуальным освещением охватил центральную часть поселка: улицы Первомайская, Советская, Борисовская, площадь Ушакова, а также часть дворовых территорий многоквартирных домов районного центра.

Светильники работают в «общем» (ночном) и «оптимальном» (выключаются с 23.00 до 06.00) режимах горения. Помимо регулирования светового потока и снижения мощности отдельных светильников, система позволяет дистанционно включать и выключать каждую вторую или третью светоточку, подсвечивая перекрестки, пешеходные переходы и снижая потребление в местах с наименьшей проходимостью.

По мнению энергетиков, система индивидуального управления светоточками может быть полезна и при освещении малонаселенных территорий, где целесообразнее осветить отдельные участки улично-дорожной сети, а не улицы в целом. В этом случае установка таких светильников обойдется дешевле, чем монтаж шкафа и строительство линии наружного освещения. В текущем году планируется смонтировать не менее 350 управляемых светильников в селах Богун-Городок, Байцуры, Грузское, Никитское, Акулиновка, Чуланово, Зыбино, хутор Басов, Федосейкин, Ваковщина Борисовского района.

«Часть индивидуально управляемых светильников мы установили для освещения внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов райцентра. Это хорошая и достаточно экономичная альтернатива строительству линий наружного освещения, - рассказывает начальник Борисовского РЭС Роман Шабров. – Кроме снижения затрат на строительство, здесь ожидается экономия энергопотребления за счет избирательной регулировки светового потока. Также хочу отметить возможность контроля состояния каждого светильника, что позволит в кратчайшие сроки принимать меры по ремонту вышедших из строя светоточек. На сегодня все 100% светильников Борисовского района управляются автоматически – последние таймеры ручного управления мы заменили на интеллектуальные устройства управления в прошлом году. Теперь работаем над повышением класса энергоэффективности. В прошлом году на светодиодные заменили 400 светильников».

На первое января 2020 года количество светоточек в зоне обслуживания Белгородэнерго составляет более 213 тысяч. Свыше 65% светильников управляются посредством автоматизированной системы, которая обеспечивает дистанционный контроль над работой светильников и энергопотреблением в наружном освещении. За 10 лет, с 2009 по 2019 год, количество светильников в регионе увеличилось больше, чем в два раза, на 113%. Однако за счет внедрения автоматизированной системы управления наружным освещением и существенного снижения средней мощности одного светильника объем годового потребления наружного освещения региона вырос только на 53 %.