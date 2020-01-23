Энергетики компании «Россети Московский регион» (бренд ПАО «МОЭСК») выполнили монтаж реклоузера на фидере воздушной линии (ВЛ) 6 кВ вблизи деревни Селевино Клинского городского округа . От этого фидера осуществляется энергоснабжение потребителей населенных пунктов Селевино, Березино, Троицыно, Бирево и поселка Уренгой.

Как отметил начальник Клинского района электрических сетей (РЭС) Павел Трофимчук, в ходе подготовки к зиме в 2019 году в зоне ответственности РЭС установлены три реклоузера. Всего на территории Клинского городского округа функционируют 15 реклоузеров, до 2025 года их количество планируется увеличить до 30.

Благодаря установке реклоузеров практически в два раза сокращается время определения места повреждения на высоковольтной линии, а, следовательно, более чем на 50% - перерывы в электроснабжении потребителей.

В ходе подготовки к зимнему периоду 2019-2020 на распредсетях севера Подмосковья установлено 24 реклоузера. Всего же с 2012 года здесь смонтировано 272 реклоузера, а к 2025 году их количество составит 442.

Реклоузеры предназначены для автоматического управления и защиты воздушных линий 6-10 кВ. Они устанавливаются в труднодоступных лесистых или болотистых местах и минимизируют риски от неблагоприятных погодных условий, сезонного повышения нагрузок на сети, что особенно важно зимой. Реклоузеры также оптимизируют работу диспетчерского и оперативного персонала, повышают технический уровень эксплуатации электросетей. Минимальный срок бесперебойной работы реклоузеров - не менее 25 лет.