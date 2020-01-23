В Коми стартует стройка сразу двух стратегически важных железнодорожных магистралей. В том, что подобные проекты принесут пользу для страны, никто не сомневается, а вот в чем их благо для местных жителей, необходимо разобраться. Журналисты получили комментарии экспертов.

Как пояснил руководитель «Фонда содействия евразийской интеграции», участник подготовки Стратегии развития Евразийских транспортных коридоров и государственный советник РФ Вячеслав Анатольевич Бельдей, подобные масштабные стройки важны не только для развития железнодорожного сообщения в стране. Они связаны с серьезными социальными и индустриальными планами государства. Регион только выиграет от реализации подобных экономически сильных проектов на своей территории. Это приведет к ускоренному развитию железнодорожной сети, значительному расширению магистральной инфраструктуры, модернизации имеющихся предприятий и реализации ряда дополнительных мер, которые направлены на развитие сырьевой базы СМП. Коми данное строительство позволит раскрыть свой огромный потенциал, направленный на реализацию стратегических задач и на развитие страны, а также усилит межрегиональное и международное сотрудничество. Касается это и экономического потенциала.

В свою очередь кандидат экономических наук и руководитель Института социально-экономической модернизации Константин Бакулев подчеркнул, что строительство Белкомура и Баренцкомура даст новый мощный импульс для развития региона. С этим строительством придут инвестиции, появятся новые рабочие места. Следует ожидать стремительного развития торговли и промышленности и увеличения доли регионального экспорта. При анализе рисков данных проектов, серьезной опасности выявлено не было. В строительстве будут участвовать две авторитетные российские компании - ОАО «РЖД» и Росатом. Они сумеют исключить возможные проблемы, поэтому не стоит сомневаться, что результат будет превосходным. Главное на данном этапе - удержать объемы инвестиций в обозначенном коридоре возможностей.