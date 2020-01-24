В рамках выполнения инвестиционной программы энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» продолжают реконструкцию распределительных сетей напряжением 6-10 кВ.

В декабре 2019 и январе текущего года реконструировано более 86 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) в Александровском, Судогодском и Суздальском районах области. Энергетики Владимирэнерго провели реконструкцию ВЛ 6-10 кВ от подстанций (ПС) 35 кВ «Красное пламя», ПС 110 кВ «Мячково», ПС 110 кВ «Арсаки», ПС 110 кВ «Струнино», ПС 110 кВ «Судогда», ПС 110 кВ «Суздаль», ПС 110 кВ «Карабаново», ПС 35 кВ «Головино», ПC 35 кВ «Бараки», ПС 35 кВ «Андреево», ПС 35 кВ «Мошок» и ПС 35 кВ «Сойма».

Для повышения надёжности, качества электроснабжения потребителей и снижения технологических потерь неизолированный провод на воздушных линиях электропередачи энергетики заменили на более надежный, долговечный и безопасный – самонесущий изолированный провод большего сечения, а также установили более 2450 железобетонных опор вместо деревянных.

В текущем году энергетики «Россети Центр Владимирэнерго» планируют осуществить строительство и реконструкцию (включая технологическое присоединение заявителей) более 500 км линий электропередач 0,4-10 кВ. Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» 2020 года, нацелены на уменьшение аварийности на энергообъектах, снижение уровня износа основных фондов электросетевой компании, а также подключение новых потребителей.