24 января 2020 года - ФГУП «РосРАО» (федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности) и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве в части создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов опасности и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда на территории Приангарья.

Со стороны Иркутской области соглашение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев, со стороны федерального оператора – первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

Основные направления сотрудничества предполагают взаимодействие в рамках формирования современной инфраструктуры по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов на территории Иркутской области, взаимодействие по разработке и реализации проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, участие в развитии и внедрении новых технологий.

В рамках реализации пилотного проекта предполагается создание электронной площадки для заключения договоров на обращение с отходами I-II классов, оказание услуг независимо от вида и объема отходов, загрузка производственных мощностей добросовестных операторов по обращению с отходами I-II классов.

Предприятиям региона будет обеспечен доступ в государственную информационную систему обращения с отходами I-II классов (ГИС) для внесения актуальных данных по видам и объемам образующихся отходов и последующей апробации данной системы.

«Предприятиям необходимо адаптироваться к современным требованиям обращения с отходами I-II классов, подготовить соответствующих специалистов, которые смогут эффективно обеспечивать деятельность с такими отходами. В этом плане крайне важно решение руководства Иркутской области участвовать в проекте по созданию условий для безопасного обращения с отходами I-II классов уже с 2020 года. Мы готовы обеспечить предприятия в тестовом режиме доступом в новую систему для того, чтобы они смогли активно работать в отрасли рециклинга. Кроме того, предприятия получат доступ к электронной площадке и уже сегодня смогут контактировать со сборщиками и переработчиками отходов для минимизации своих рисков вследствие некорректной работы с отходами», - отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

По предложению руководства Иркутской области, ФГУП «РосРао» проработает вопрос о приведении в безопасное состояние территории ООО «Усольехимпром». Производственная деятельность этого предприятия была прекращена в 2010 году, осуществляется процедура банкротства. Общая площадь промышленной площадки ООО «Усольехимпром» составляет 610 гектаров. Цех ртутного производства, расположенный на территории промышленной площадке, - бесхозный. Очаг ртутного загрязнения включает в себя строительные конструкции здания цеха, шламы, не утилизированные и не подвергнутые обезвреживанию, ртутьсодержащие производственные отходы и грунты. Согласно проектной документации, общая масса загрязняющих веществ только по цеху ртутного производства составляет 125,12 тыс. тонн. Кроме того, на территории ООО «Усольехимпром» находятся и другие химически опасные вещества.

«Вопрос ликвидации крупнейшего источника загрязнения окружающей среды – промышленной площадки «Усольехимпрома» – стоит на особом контроле Правительства РФ и Правительства Иркутской области. Чтобы решить ситуацию оперативно, по моему распоряжению, 9 января была создана межведомственная рабочая группа. Она разработала «дорожную карту» по ликвидации отходов «Усольехимпрома». Одно из мероприятий «дорожной карты» – предложение о взаимодействии с ФГУП «РосРАО» как с федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов опасности. Сегодня мы подписываем Соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и «РосРАО» в части создания условий по безопасному обращению с отходами и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Это начало нашей совместной работы по решению проблемы экологической безопасности населения Иркутской области»,- подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: Пресс-служба ФГУП «РосРАО», пресс-служба губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области