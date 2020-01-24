Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») начала установку новых высокочастотных заградителей и конденсаторов связи на подстанции 220 кВ «Бузулукская». Проект позволит повысить надежность электроснабжения Бузулука Оренбургской области с населением более 85 тыс. человек, а также предприятий нефтегазового сектора.



В ходе работ будет выполнена установка 10 высокочастотных заградителей на ключевых линиях электропередачи 110 кВ, отходящих от подстанции «Бузулукская». ВЧ-заградители применяются для создания высокочастотных каналов связи по высоковольтным линиям электропередачи (6-750 кВ) для обеспечения передачи сигналов противоаварийной автоматики, релейной защиты, телефонной связи, телемеханики.



Ранее в рамках реконструкции объекта была заменена высокочастотная обработка по линиям 220 кВ, входящая в состав централизованной системы противоаварийной автоматики, установлены новые аккумуляторные батареи. Также на объекте заменили силовое и коммутационное оборудование. В результате мощность подстанции «Бузулукская» была увеличена до 480 МВА.



Подстанция 220 кВ «Бузулукская» установленной мощностью 480 МВА введена в работу в 1961 году. От ее стабильной работы зависит надежность электроснабжения жителей Бузулука и объектов нефтегазовой отрасли Оренбургской области.