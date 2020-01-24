23 января губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу. Стороны обсудили ход реализации «дорожной карты» Соглашения о взаимодействии областной администрации и сетевой компании в сфере развития электросетевого комплекса региона.

В частности, обсуждались вопросы синхронизации мероприятий инвестиционных программ «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Владимирской области, а также выполнение мероприятий первого этапа цифровой трансформации. Также затрагивались темы достижения целевых показателей снижения аварийности, тарифного регулирования, консолидации электросетевых активов.

Как отметил в ходе встречи Игорь Маковский, энергокомпания в минувшем году прилагала максимум усилий для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Владимирской области - и эта работа приносит ощутимые результаты. Так, по итогам 2019 года «Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» на четверть снизила среднюю длительность перерывов электроснабжения в сетях региона. На 39% уменьшилось количество недоотпущенной электроэнергии. Значительную роль в достижении таких эффектов сыграла успешная реализация Концепции цифровой трансформации.

«Сегодня Владимирская область находится среди лидеров в части цифровизации. Здесь в первоочередном порядке успешно реализован целый ряд проектов первого этапа Концепции цифровой трансформации: установлена система накопления энергии, введен в опытную эксплуатацию проект «Цифровой электромонтер» по учету электроэнергии, районы электрических сетей оборудованы цифровой радиосвязью, внедрен еще целый ряд аналогичных решений. В городе Владимире установлена одна из первых в периметре наших компаний видовых стилизованных опор. Мы нацелены на дальнейшее опережающее внедрений цифровых технологий в электросетевом комплексе региона, в том числе – в рамках пилотных проектов, которые ранее еще не масштабировались. Соответствующие решения уже зафиксированы в нашей инвестиционной программе», - отметил глава «Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье».

Владимир Сипягин поблагодарил Игоря Маковского за эффективную и результативную работу в части развития и модернизации электросетевого комплекса региона, перевода его на современный высокотехнологичный формат работы. Глава региона подчеркнул, что дальнейшей конструктивное сотрудничество областной исполнительной власти и энергокомпании, в том числе – в рамках действующего Соглашения, будет способствовать обеспечению качественного нового уровня электроснабжения, дальнейшему социально-экономическому развитию и процветанию Владимирской области.