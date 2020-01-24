По предварительным данным, опубликованным испанским системным оператором REE, в декабре 2019 г. суммарный объем выработки электроэнергии в национальной энергосистеме составил 22 198 ГВт*ч, в ее материковой части – 21 096 ГВт*ч.

По типам объектов генерации в декабре по сравнению с ноябрем 2019 г. первое место сохранили за собой ветропарки (23,8%), с четвертого на второе место поднялись ГЭС (20,9%) и третье по-прежнему занимают АЭС (19,6%). При этом объекты ВИЭ-генерации суммарно обеспечили 49,1% выработки, что немногим выше, чем в ноябре (48,6%). Для материковой части показатели сходны: ветропарки обеспечили 24,7%, ГЭС – 22%, АЭС – 20,7%. На долю ВИЭ-генерации приходится 51,2% от общей выработки, что также чуть выше, чем в ноябре (50,4%).

Общий объем потребления электроэнергии в национальной энергосистеме составил 21 924 ГВт*ч – чуть ниже, чем в ноябре (21 966 ГВт*ч), и на 2% ниже, чем в декабре 2019 г. В материковой части потребление составило 20 703 ГВт*ч, что ниже, чем в ноябре (20 785 ГВт*ч), и на 2,2% ниже, чем в декабре 2018 г.

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