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Landis+Gyr представила умный счетчик электроэнергии на базе Интернета вещей

Landis+Gyr представила умный счетчик электроэнергии на базе Интернета вещей

24 января 2020, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: IoT, Landis+Gyr, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Швейцарская Landis+Gyr объявила о разработке умного IoT-счетчика нового поколения, способного работать с разными сетевыми операторами и обеспечивающего повышенную отказоустойчивость за счет автоматического переключения между сетями. Об этом сообщается на сайте компании.

"Landis+Gyr является лидером среди разработчиков решений для "интеллектуальных" сетей и приложений интернета вещей. Благодаря LTE+M нам удалось повысить надежность сетевого доступа и качество подключения умных счетчиков электроэнергии", - отметил старший вице-президент и директор по продуктам Landis+Gyr Тим Вайденбах.

Новый счетчик был разработан для коммунальных служб и может быть подключен как к государственным, так и частным операторам мобильной связи, включая возможность постепенного перехода к сетям 5G по мере их доступности. Беспроводной модем счетчика поддерживает широкий частотный диапазон и в будущем сможет работать на частотах LTE CAT-M и NB-IoT (Narrowband Internet of Things).

Счетчики Landis+Gyr уже доступны для заказа, и первые партии будут отгружены клиентам во втором квартале 2020 года.

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Компания: ТАСС

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