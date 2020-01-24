«Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности филиала «Севкавказэнерго» подвели итоги работы по снижению потерь в электрических сетях за 2019 год. Их уровень за этот период составил 18 % от отпуска электроэнергии в сеть при общем плане 19 %. Это на 1 % лучше установленных плановых показателей и на 2 % ниже по сравнению с потерями в сетях в 2018 году.



Наилучшие результаты отмечены в трех районных подразделениях филиала (РЭС). В Правобережных РЭС потери в сетях составили всего 5 %, в Моздокских РЭС – 6 % и Ардонских РЭС – 8 %.



Достигнутые показатели – результат эффективной реализации ряда организационных и технических мероприятий. На протяжении всего года специалистами проводилась усиленная работа по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, которые являются одной из причин возникновения потерь в сетях, провоцируют перепады напряжения в сети, повышают вероятность отключений электроэнергии.



За этот период энергетики выявили почти 190 фактов незаконного энергопотребления, благодаря которым в объем оказанных услуг включен свыше 750 тыс. кВтч. Такой объем энергоресурса сопоставим с десятидневным потреблением, к примеру, Дигорского района Северной Осетии с населением более 18 тысяч человек и десятками промышленных предприятий и социальных объектов.



В числе технических мероприятий, проведенных сотрудниками филиала «Севкавказэнерго», - своевременный ремонт энергообъектов. Среди наиболее действенных технических мер - замена голого провода на современный самонесущий (СИП), увеличение пропускной способности ЛЭП, а также установка приборов учета на энергообъектах в границах балансовой принадлежности.



По словам директора филиала «Севкавказэнерго» Александра Таболова, планомерная работа, направленная на снижение потерь электроэнергии в сетях с ожиданием положительной динамики в том году будет продолжена. «Сэкономленные средства энергетики планируют направить на дальнейшее повышение надежности и качества энергоснабжения предприятий и жителей Северной Осетии», - добавил руководитель филиала.

