Транспортная полиция Анапы пресекла попытку кражи

Сотрудниками транспортной полиции Анапы возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин двадцати четырех и девятнадцати лет, предпринявших попытку хищения чужого имущества на сумму свыше трехсот тысяч рублей.

Происшествие произошло недалеко от станции «Тамань-Пассажирская». Молодые люди намеревались похитить силовой кабель длиной свыше 400 метров, содержащий большой объем меди.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам транспортной полиции Анапы при участии вневедомственной охраны ООО «РЖД» удалось предотвратить кражу. Злоумышленников застали врасплох при распиле кабеля и погрузке извлеченной из него меди с целью последующей продажи металла.

В отношении мужчин по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «в» ч.3 ст.158 «Кража» УК РФ, возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанные ранее судимы не были, один из них имеет постоянное место работы.

Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте