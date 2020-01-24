В Южно-Якутском филиале АО «ДРСК» (входит в группу ПАО РусГидро) продолжаются работы по реконструкции всех распределительных сетей напряжением 6/0,4 кВ фидера «Хлебозавод» от ПС 110/35/6 кВ «Алдан».

Крупномасштабный проект является важным этапом работы как для энергетиков, так и для потребителей г. Алдана. Данная линия питает не только треть потребителей города, проживающих по адресам от улицы Комарова до переулка Якутского, но и несколько социально-значимых объектов, таких как Центральную районную больницу, Федеральный центр подготовки лыжников и Центральные тепловые пункты. Сумма инвестиций, направленных на реализацию проекта, составит более 350 млн. рублей.

Энергетикам предстоит провести реконструкцию воздушной линии протяжённостью более 42 км и заменить 26 трансформаторных подстанций. Также в целях повышения надежности энергоснабжения города энергетики начнут установку экспериментальных композитных опор ВЛ 6/0,4 кВ, являющихся высокотехнологическими инновационными материалами. По физико-механическим и электрическим свойствам такие опоры существенно отличаются от железобетонных и стальных. По техническим характеристикам они почти в 9 раз легче обычных железобетонных, а срок полезной эксплуатации составит 60 лет.

«Это совместная разработка специалистов Дальневосточной распределительной сетевой компании и Нанотехнологического Центра композитов, получившая в 2016 году патент. Данная практика является для нас экспериментальной, которая потребует от энергетиков детального изучения применения и расчетов дальнейшей целесообразности ее использования в строительстве», - рассказал директор филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Александр Кулёмин.

Все строительно-монтажные работы ведутся в черте города и заранее согласовываются с собственниками земельных участков, через которые проходят линии электропередач. Проведение работ по реконструкции невозможно без временных ограничений электроэнергии, поэтому энергетики Южно-Якутского филиала заблаговременно предупреждают о предстоящих отключениях электроэнергии на территории Алданского района, связанных с реконструкцией и ремонтом оборудования. Вся информация о плановых работах размещена в средствах массовой информации.

Пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»