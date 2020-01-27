Системный оператор Греции ADMIE заявил о включении в проект национального десятилетнего плана по развитию электрических сетей (Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς / Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) на период 2021-2030 гг. последнего из масштабных проектов по присоединению к материковой Греции и соединению между собой подводными кабельными связями греческих островов в Эгейском море.

Хотя некоторые острова имеют электрические связи с материковой энергосистемой, в настоящее время изолированно работают западные Киклады, Додеканес и группа Северо-Эгейских островов.

Первый из проектов ADMIE – сооружение электрического соединения между Кикладами и юго-восточной Аттикой – реализуется и должен быть завершен в 2024 г.

Второй проект был включен ADMIE в TYNDP на 2020-2029 гг. и предусматривает присоединение в 2027-2028 гг. додеканесских островов – Карпатоса, Коса и Родоса (прокладка кабелей между Коринфским перешейком и Косом, Косом и Родосом, Родосом и Карпатосом).

Третий проект, вошедший в TYNDP на 2020-2029 гг.: присоединение на северовостоке в 2027-2028 гг. острова Лемнос к Центральной Македонии, сооружение соединения между Лемносом и Лесбосом и Лесбосом и Хиосом. Кроме того, на 2028 г. намечено завершение строительства соединений между Эвбеей и Скиросом, вдоль восточного побережья Греции, и между Косом и Самосом, т.е. между Додеканесом и Северо-Эгейской группой.

К 2030 г. ADMIE запланировал строительство соединения между Хиосом и Самосом на северо-востоке и дополнительно прокладку кабельной связи между Лесбосом и Скиросом, соединив таким образом Северо-Эгейские острова с Северными Спорадами.

В TYNDP на 2021-2030 гг. также включены: завершение работ по проектам строительства соединений между Критом и Кикладами и по модернизации 400 кВ сети в Пелопоннесе, проекты по усилению энергосистемы Ионических островов, по модернизации 400 кВ сети во Фракии и Восточной Македонии и по расширению трансграничных связей (с Турцией и Болгарией).

Официальный сайт ADMIE