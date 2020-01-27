По итогам 2019 года сотрудники региональной службы изоляции и защиты от перенапряжений (РС ИЗП) и служб изоляции производственных отделений филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Ульяновские сети» провели 8019 испытаний электрооборудования. В их число вошли 1570 испытаний на трансформаторных подстанциях (ПС) 0,4/6/10 кВ, 717 испытаний на ПС 110/35 кВ и 3016 испытаний опорно-стержневой изоляции 110 кВ.

Максимальной точности и эффективности при проведении электрических испытаний и измерений энергетикам удается добиться благодаря использованию современных методов диагностики и высокотехнологичного оборудования. В частности, для выявления микротрещин на фарфоре опорно-стрежневой изоляции применяется виброакустический метод. Также для диагностики структуры высоковольтного фарфора с 2017 года в филиале используется ультразвуковой метод.

Наиболее эффективным, так называемым бесконтактным методом диагностики состояния оборудования и сооружений без вывода их из работы является тепловизионный контроль. Тепловизионные обследования позволяют энергетикам определять даже незначительные дефекты посредством фиксации и преобразования инфракрасного излучения в видимый спектр. В 2019 году специалисты РС ИЗП при помощи тепловизора обследовали 71 высоковольтную подстанцию, 43 высоковольтных воздушных линии и 1579 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Кроме того, в филиале функционирует современная высокоэффективная химико-хроматографическая лаборатория, осуществляющая анализ проб, поступающих со всей области. По итогам прошлого года сотрудники лаборатории провели 896 анализов проб трансформаторного масла. Физико-химический и хроматографический анализы, проведенные на электронном оборудовании с применением новых методик и технологий, позволяют максимально точно определить любые отклонения от нормы и на ранних стадиях диагностировать медленно развивающиеся дефекты в трансформаторах.

Периодические испытания, измерения и обследования электрооборудования позволяют на ранних стадиях выявить дефекты и неисправности, тем самым, исключая риск повреждения дорогостоящего оборудования и возникновения технологических нарушений в сетях. Все данные, полученные в ходе обследований, учитываются при формировании и корректировке ежегодных производственных программ.