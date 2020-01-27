В топливном дивизионе Росатома реализованы два новых проекта переоснащения внутризаводского электротранспорта с установкой современных накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах. На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК») переоснащено тринадцать единиц логистического электротранспорта, на Чепецком механическом заводе в Глазове (АО ЧМЗ) – восемь машин. При этом в случае АО ЧМЗ реализован первый в атомной отрасли проект поставки накопителей энергии по схеме аренды с опцией выкупа оборудования.

Поставщиком оборудования по обоим проектам выступило ООО «Катодные материалы» (дочернее предприятие АО «ТВЭЛ») – отраслевой интегратор Росатома по направлению бизнеса «Накопители энергии», производственной площадкой - НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании ТВЭЛ в г. Новоуральск Свердловской области).

Литий-ионные батареи обладают рядом преимуществ по сравнению со свинцово-кислотными, щелочными и гелевыми аналогами, обеспечивая заказчику операционную и экономическую эффективность. Они имеют более длительный срок службы, не обладают «эффектом памяти» и могут подзаряжаться в удобное время, что снижает время простоя оборудования. Накопители на ЛИА герметичны, не требуют обслуживания и заряжаются от обычной бытовой розетки, не требуя отдельной комнаты для подзарядки, что высвобождает помещения и персонал.

«Электротранспорт ЧМЗ участвует в круглосуточном технологическом процессе, поэтому долгий простой на время зарядки недопустим. При замене батарей на электрокарах наши специалисты учитывали удельную емкость, срок службы, пожаробезопасность и энергоэффективность литий-ионных аккумуляторных батарей, которые выгодно отличаются от щелочных. Также важно, что специалисты поставщика полностью сопровождают проект – выполняют монтаж, обучают обслуживающий и эксплуатирующий персонал, дают гарантию на обслуживание на три года», - отметил главный энергетик АО ЧМЗ Михаил Салтыков.

«В сегменте накопителей энергии для логистической спецтехники мы предлагаем рынку комплексное решение: от ТЭО и проектирования до установки оборудования и постгарантийного обслуживания. Мы готовы выполнять индивидуальные требования заказчиков по техническим параметрам, а также предлагаем гибкие условия и форматы сотрудничества. В частности, мы уже реализовали первый проект поставки по схеме аренды и намерены также начать поставки в лизинг. Подобные форматы дают заказчику дополнительную гибкость в финансовых вопросах реализации проектов по модернизации оборудования», - отметил генеральный директор ООО «Катодные материалы» Эмин Аскеров.

Ранее в Топливном дивизионе накопителями энергии на ЛИА был оснащен весь внутризаводской электротранспорт АО «УЭХК» и ООО «НПО Центротех». В конце 2018 года предприятия Топливной компании ТВЭЛ начали поставки накопителей энергии на ЛИА внешним потребителям за пределами атомной отрасли. В частности, был запущен комплексный проект с Выксунским металлургическим заводом (АО «ВМЗ»), в ходе реализации которого новые аккумуляторы были установлены на двух электроподстанциях предприятия, а также переоснащены электроштабелер и электропогрузчик грузоподъемностью 5 тонн.

ООО «Катодные материалы» (входит в Топливную компанию ТВЭЛ) - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для внутризаводской и логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать наряду с типовыми системами комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. На счету интегратора десятки реализованных проектов, в разработке находятся решения единичной мощностью до 1 МВТ.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru