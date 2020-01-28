РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
28 января 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
В 2020 году в Новосибирской области продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нормативное состояние планируется привести свыше 100 километров автомагистралей.
В Новосибирской области в 2020 году планируется отремонтировать 173,4 километра региональных и муниципальных автодорог, объем финансирования из дорожного фонда составит 10,5 млрд рублей. 116,8 километра автодорог отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на эти цели из регионального бюджета выделят 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
В 2020 году продолжится реконструкция автодорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Разрабатывается обоснование инвестиций на строительство «Южного транзита» в Новосибирске.
Фото: Александра Ярошевского
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