В 2020 году в Новосибирской области продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нормативное состояние планируется привести свыше 100 километров автомагистралей.

В Новосибирской области в 2020 году планируется отремонтировать 173,4 километра региональных и муниципальных автодорог, объем финансирования из дорожного фонда составит 10,5 млрд рублей. 116,8 километра автодорог отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на эти цели из регионального бюджета выделят 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В 2020 году продолжится реконструкция автодорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Разрабатывается обоснование инвестиций на строительство «Южного транзита» в Новосибирске.

Фото: Александра Ярошевского