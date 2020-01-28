Компания "Евросиб СПб-транспортные системы" в 2021 году начнет реконструкцию терминально-логистического центра (ТЛЦ) в Новосибирске с целью увеличения емкости и перерабатывающей способности терминала с 100 тыс. TEU (единица измерения вместимости грузовых контейнеров) до 250 тыс. TEU, сообщил ТАСС во вторник на заседании коллегии регионального Минтранса президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов.

ТЛЦ "Евросиб - Терминал - Новосибирск", построенный в 2006 году, изначально был рассчитан на 50 тыс. TEU, однако в 2019 году их количество возросло до 100 тыс. TEU, и у компании возникла необходимость в модернизации терминала. Летом прошлого года стало известно о решении "Евросиба" удлинить железнодорожные пути, расширить контейнерные и складские площадки ТЛЦ в Новосибирске, что увеличит пропускную мощность терминала. Также компания планирует частично перейти на новую крановую технологию обработки контейнеров.

"Предполагаются вложения около 1,5 млрд рублей. Проект готов, первая стадия будет реализована уже в 2021 году", - сообщил Максимов.

Как пояснил генеральный директор компании Иван Атемасов на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области, завершение модернизации запланировано на 2026 год. По расчетам ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы", проект принесет в бюджет Новосибирской области 122 млн рублей налоговых поступлений.

Ранее в рамках развития ТЛЦ был обновлен парк перегрузочной техники, на завершающую стадию вышло внедрение информационной системы управления (ИСУ) SOLVO.TOS, которая позволит оптимизировать производственные процессы.

Компания "Евросиб" была основана в 1992 году. Основная деятельность предприятия - железнодорожные перевозки грузов в собственном и арендованном подвижном составе. "Евросиб" владеет и управляет диверсифицированным вагонным парком из более чем 14 тыс. единиц подвижного состава, четырех локомотивов, оперирует собственным терминально-логистическим центром в Новосибирске.