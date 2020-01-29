Компания ABB и автопроизводитель Porsche объявляют о новом эксклюзивном партнерстве для совместного продвижения электротранспорта. В рамках многоуровневого соглашения компания ABB становится официальным партнером команды TAG Heuer Porsche Formula E. Для команды Porsche Motorsport это первый год участия в чемпионате ABB FIA Formula E. Компания ABB уже третий год является титульным партнером первой серии гонок на электромобилях.

Заявление опубликовано в преддверии 3 гонки шестого сезона чемпионата ABB FIA Formula E в Сантьяго, Чили, в присутствии председателя правления и исполнительного директора ABB Питера Возера, Михаэля Штайнера, члена Исполнительного совета по исследованиям и разработкам Porsche AG и Фрица Энцингера, вице-президента Porsche Motorsport. Возер, Штайнер и Энцингер официально представили обновленный дизайн гоночного автомобиля Porsche с логотипом ABB.

"Мы рады, что ABB, мировой лидер в сфере технологий на рынке быстрых зарядных устройств для электромобилей, теперь является одним из наших ведущих партнеров и будет продолжать работать с нами, поддерживая растущий спрос наших клиентов на электромобили, - заявил Майкл Штайнер. - Это подчеркивает нашу приверженность стратегии Porsche Mission E, которая включает в себя инвестиции в размере 6 миллиардов евро в сферу электрических транспортных средств к 2022 году".

"Чемпионат ABB FIA Formula E для нас больше, чем просто гонка - это наш полигон для испытания инновационных технологий для электромобилей, которые могут способствовать сокращению выброса углекислого газа в атмосферу и созданию более благоприятной окружающей среды в будущем, - рассказывает Возер. - Компания Porsche является идеальным партнером для сотрудничества - это культовый премиальный бренд в автомобильной промышленности. Совместными усилиями мы будем продвигать развитие электротранспорта".

Компании ABB и Porsche уже заключили соглашение об установке быстрых зарядных станций в центрах Porsche по всей Японии. Запуск первой зарядной станции планируется в середине 2020 года. Кроме того, Симона де Сильвестро, представительница Швейцарии в серии автогонок ABB Formula E, является действующим гонщиком-испытателем команды TAG Heuer Porsche Formula E.

Расширяющаяся глобальная география проведения гонок ABB Formula E демонстрирует инновационные технологии, которые являются ключом к успеху этого устойчивого вида автоспорта. В шестом сезоне чемпионата ABB FIA Formula E принимают участие 24 первоклассных автогонщика, пилотирующих гоночные автомобили второго поколения. Заезды будут проводиться на новых трассах в Сеуле, Южная Корея, и Джакарте, Индонезия, участники гонок будут представлять десять мировых автопроизводителей. Компания ABB стала мировым лидером в области систем быстрой зарядки постоянного тока для электромобилей. В настоящее время компанией ABB реализовано более 13 000 зарядных устройств постоянного тока с функцией быстрой зарядки более чем в 80 странах мира.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) - технологический лидер, который двигает вперед цифровую трансформацию промышленности. Компания имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. Четыре бизнес-подразделения компании - "Электрооборудование", "Промышленная автоматизация", "Электропривод" и "Робототехника и дискретная автоматизация" - объединены цифровой платформой ABB Ability. В 2020 году подразделение ABB "Электрические сети" перейдет в компанию Hitachi. ABB ведет бизнес в более чем 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000 сотрудников.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, базирующаяся в Штутгарте и Цуффенхаузене, Германия, является ведущим мировым производителем эксклюзивных спортивных автомобилей. В 2018 году компания поставила более 256 000 новых автомобилей по всему миру, объем продаж при этом составил 25,8 млрд евро. Операционная прибыль компании составила 4,3 млрд евро, что делает компанию Porsche одним из самых прибыльных автопроизводителей в мире. Компания Porsche стала основателем сегмента спортивных автомобилей более 50 лет назад, выпустив свою культовую модель 911. С выходом на рынок Taycan, первого полностью электрического автомобиля Porsche, компания вступила в новую эру электромобилей и присоединилась к чемпионату ABB FIA Formula E со своей собственной командой TAG Heuer Porsche Formula E. Компания Porsche AG имеет 70 дочерних компаний, при этом в ее составе работает более 34 000 сотрудников по всему миру.