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За рубежом

Американская FERC сокращает негативное влияние субсидированной генерации на рынок мощности PJM Interconnection

Американская FERC сокращает негативное влияние субсидированной генерации на рынок мощности PJM Interconnection

29 января 2020, 16:45
Рубрика: За рубежом
Метки: FERC, США
Отрасль: Электроэнергетика 

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Федеральная комиссия по регулированию энергетики США FERC выпустила приказ об изменении правил рынка мощности независимого системного оператора штатов Восточного побережья PJM Interconnection*.

По решению FERC системный оператор должен будет распространить действие требований относительно минимального ценового порога (Minimum Offer Price Rule, MOPR) на заявки, которые подаются строящимися и действующими объектами генерации, получающими внерыночные субсидии**.

В апреле 2018 г. системный оператор обращался в Федеральную комиссию по регулированию энергетики FERC с предложениями нивелировать негативное влияние на рынок мощности (Reliability Pricing Model, RPM) субсидируемой генерации, после чего комиссия отменила действующие правила RPM. Соответственно, подготовка к проведению плановых базовых аукционов PJM по отбору мощности (Base Residual Auction, BRA) на 2022-2023 и 2023-2024 гг. была приостановлена. Новую редакцию правил RPM с внесенными изменениями системный оператор должен представить на согласование в FERC не позднее 18 марта 2020 г. Для этого PJM проведет перерасчет минимальных значений по MOPR, в том числе и для тех категорий ресурсов, к которым ранее ценовой порог никогда не применялся.

До утверждения FERC пересчитанных значений плановые аукционы не состоятся.

Официальный сайт PJM Inside Lines

* Операционная зона включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.

** Во многих штатах принимаются специальные программы, которые в различной форме предусматривают выделение из бюджета штата субсидий для участников рынка, что препятствует свободной конкуренции при ценообразовании. Программы поддержки преимущественно предназначены для ВИЭ-генерации.

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