28 января АО «Русатом Инфраструктурные решения» (компания Госкорпорации «Росатом») и администрация Ставропольского края подписали соглашение по реализации совместных инициатив по внедрению технологий «Умного города» в городах-курортах Кавказских минеральных вод и других городах Ставрополья.

Сотрудничество в сфере цифровизации городской среды и туристических сервисов направлено на повышение конкурентоспособности края, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и отдыхающих, рост экономической эффективности и развитие туризма.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев сообщил:

«Специалисты Росатома имеют общепризнанные компетенции в сфере цифровизации и технологий, связанных с повышением эффективности производства и управленческих процессов. Наш новый продукт, такой как «Умный город», является логичным предложением, которое можно использовать не только в «атомных» городах, где у нас свой интерес и ответственность – сделать жизнь работников наших предприятий и их близких более комфортной, но и в других регионах страны. Росатом разрабатывает линейку системных решений для городов разного размера и с учетом специфики их развития. Например, таких как Железноводск, где в туристический сезон число жителей увеличивается в несколько раз. Здесь мы помогаем администрации Ставропольского края создать современный цифровой город-курорт, комфортный как для жителей, так и гостей города».

В Ставропольском крае, в городе-курорте Железноводске, по инициативе губернатора региона Владимира Владимирова развернут пилотный проект по синхронизации туристических и городских ресурсов. Здесь Росатомом уже создана первоначальная цифровая инфраструктура, запущены основные информационные системы и программное обеспечение. В школах и детских садах устанавливаются счетчики, позволяющие в режиме реального времени отслеживать потребление электричества, газа, воды, вводится автоматическое регулирование подачи теплоносителя, что снизит в итоге расходы города на жилищно-коммунальные услуги. Появляются информационные киоски и «умные» остановки, камеры наблюдения, которые будут следить за ситуацией на улицах и автодорогах. В мэрии работает ситуационный центр, куда стекается вся информация. В случае коммунальной проблемы, ДТП или правонарушения службы города смогут оперативно реагировать на происшествия. Технологии «Умного города» повысят эффективность управления городским хозяйством и расширят возможность обратной связи с населением – через мобильное приложение «Умный Железноводск» горожане смогут отслеживать работу городских служб и направлять обращения по поводу проблемных вопросов.

Уникальность проекта в Железноводске – запуск на базе «Умного города» специального программно-аппаратного комплекса в туристической сфере. Теперь элементами «Умного города» могут пользоваться и горожане, и гости курорта: информационные панели и мобильное приложение позволят туристам познакомиться с достопримечательностями города, афишей мероприятий, туристическими маршрутами.

«Цифровизация сделает городскую инфраструктуру максимально удобной для людей, станет еще одним стимулом приезжать отдыхать в Ставропольский край, – прокомментировал проект губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. – Система для реализации проекта «Умный город» в Железноводске уже практически готова, сейчас специалисты наполняют ее необходимыми данными, а в апреле она будет работать в полном объеме. Это «технологии будущего», которые способны сделать наши города комфортнее для жизни и повысить эффективность работы муниципальных управленческих команд. Поэтому мы планируем распространить этот опыт и на другие города Ставропольского края».

Платформа «Умный город», разработанная компанией Росатома «Русатом Инфраструктурные решения», впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области, этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития «ООН-Хабитат». Интеграционная платформа использует уже имеющуюся цифровую инфраструктуру городов, обработка и анализ получаемых данных позволяет значительно повысить эффективность управления, принимать более точные и обоснованные решения по стратегии развития города.

Железноводск стал одним из первых курортных городов России, где идёт внедрение технологий «Умного города». Специально для курорта был Железноводск стал первым курортным городом России, где идёт внедрение технологий «Умного города». На специальных стендах в курортной зоне города размещается информация о достопримечательностях, туристических маршрутах, работе городских служб, объектах досуга, основных мероприятиях и многом другом. Уже несколько таких интерактивных информационных панелей расположены на улицах Железноводска.