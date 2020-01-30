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Происшествия

Энергетики "Россети Центр Курскэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение

30 января 2020 года в Курской области произошло резкое ухудшение погодных условий, связанных с прохождением по территории региона дождя, мокрого снега с сильным порывистым ветром, превышающим местами 20 метров в секунду. Ситуация осложнилась переходом температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега на провода. Стихия привела к отключению электроэнергии в ряде населенных пунктов Солнцевского и Обоянского районов Курской области.

Ремонтные бригады филиала «Россети Центр Курскэнерго» незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений. В аварийно-восстановительных работах и осмотрах воздушных линий на 16-00 час задействованы 18 бригад, 39 единиц техники, 96 специалистов.

Оперативный персонал проводит восстановительные работы во взаимодействии территориальными органами МЧС и органами местного самоуправления. Полностью электроснабжение планируется восстановить сегодня к 21-00 час.

Специалисты Курскэнерго обращают внимание населения на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

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Компания: Россети Центр Курскэнерго

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