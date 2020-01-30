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Модернизация

Хабаровская ТЭЦ-3 улучшит экологические показатели в 2020 году

Хабаровская ТЭЦ-3 улучшит экологические показатели в 2020 году

30 января 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) в рамках инвестиционной программы 2020 года большую часть своих проектов реализует на Хабаровской ТЭЦ-3. Часть из них стартовала в прошлом году и будет завершена в текущем.

Масштабный проект, который будет реализован в 2020 году - реконструкция пиковой водогрейной котельной с переводом на газовое топливо одного из трех мазутных котлов. Газификация даст новую жизнь котельной, которая начала обогревать северную часть Хабаровска еще в 1979 году, до ввода  в эксплуатацию ТЭЦ-3.

«Газифицированный водогрейный котел тепопроизводительностью до 180 Гкал/час сможет взять на себя часть тепловой нагрузки в зимний период, - комментирует директор ХТЭЦ-3 Сергей Баша. – Это увеличит надежность теплоснабжения потребителей.  Оставшиеся два котла будут находиться в резерве».

На реконструкцию котельной энергетики Хабаровской ТЭЦ-3 направят 454 млн рублей.

Благодаря другому инвестиционному проекту электростанция улучшит свои экологические показатели. Достичь такого эффекта поможет модернизация котельного оборудования энергоблока №1. Энергетики в течение года заменят на оборудовании 6 полей электрофильтров, призванных улавливать угольную пыль.  На эти цели направят 62 млн рублей.

Более 374 млн рублей ТЭЦ-3 будет затрачено на работы по наращиванию золоотвала, начавшихся в октябре прошлого года. Объем чаши золоотвала в 2020 году составит 850 тыс. м3, окончательный объем – почти 2 млн м3. Строительство дамбы высотой 6 метров позволит станции бесперебойно работать в течение нескольких лет.

Еще один ключевой пункт инвестпрограммы - реконструкция второй градирни. Она положительно повлияет на экономичность производственных процессов благодаря применению новых технологий.

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