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Модернизация

Федеральная сетевая компания впервые утвердила стандарты производства типовых шкафов РЗА и АСУ ТП

Федеральная сетевая компания впервые утвердила стандарты производства типовых шкафов РЗА и АСУ ТП

31 января 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в действие пакет основополагающих документов в области построения типовых комплексов релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) – 22 новых стандарта организации. Подобная нормативно-техническая база создается в России впервые, ее основой является группа международных цифровых стандартов МЭК 61850. 

В обсуждении проектов документов принимали участие производители электротехнического оборудования, представители регуляторов и АО «СО ЕЭС».

Стандарты регламентируют требования к построению типовых шкафов трех различных архитектур технологических систем (по традиционной схеме и с использованием цифровых протоколов передачи данных). Действие стандартов распространяется на оборудование 6-750 кВ, применяемое в магистральных и распределительных сетях. Таким образом, наработанный пакет решений может быть тиражирован в масштабе отрасли. 

Использование типовых решений позволяет сформировать единые подходы к выбору состава функций устройств РЗА и АСУ ТП и применению цифровых технологий по международному стандарту МЭК 61850. Производители смогут поставить выпуск электротехнического оборудования «на поток», электросетевые компании – увеличить скорость проектирования и оптимизировать затраты на строительство и реконструкцию энергообъектов.

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