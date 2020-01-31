Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в действие пакет основополагающих документов в области построения типовых комплексов релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) – 22 новых стандарта организации. Подобная нормативно-техническая база создается в России впервые, ее основой является группа международных цифровых стандартов МЭК 61850.

В обсуждении проектов документов принимали участие производители электротехнического оборудования, представители регуляторов и АО «СО ЕЭС».

Стандарты регламентируют требования к построению типовых шкафов трех различных архитектур технологических систем (по традиционной схеме и с использованием цифровых протоколов передачи данных). Действие стандартов распространяется на оборудование 6-750 кВ, применяемое в магистральных и распределительных сетях. Таким образом, наработанный пакет решений может быть тиражирован в масштабе отрасли.

Использование типовых решений позволяет сформировать единые подходы к выбору состава функций устройств РЗА и АСУ ТП и применению цифровых технологий по международному стандарту МЭК 61850. Производители смогут поставить выпуск электротехнического оборудования «на поток», электросетевые компании – увеличить скорость проектирования и оптимизировать затраты на строительство и реконструкцию энергообъектов.