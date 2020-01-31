Двусторонняя встреча министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась в Москве. Обсуждались темы реализации национального проекта «Наука» на территории региона и, в частности, финансирования ЦКР «СКИФ», начало проектных работ по строительству которого запланировано на 2020 год.

Глава региона отметил приоритетный характер нацпроекта «Наука» в работе регионального правительства. В 2019 году научные организации Новосибирской области получили более 1,54 млрд рублей грантов и субсидий, в их числе НГУ и Институт математики им. Соболева СО РАН (на создание математического центра), ГНЦ ВБ «Вектор» (на создание Центра геномных исследований), Институт цитологии и генетики СО РАН (на создание Курчатовского геномного центра).

Валерий Фальков высоко оценил роль Новосибирской области в научно-технологическом развитии страны, отметив, что регион является одним из крупнейших научных центров России.

Флагманским объектом нацпроекта «Наука» в регионе является строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», которое ведется во исполнение указа Владимира Путина «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации». В конце 2019 года Правительством РФ одобрено федеральное финансирование строительства на 2020—2024 годы в размере более 37 млрд рублей. В 2020 году предусмотрено начало проектных работ по строительству синхротрона.