Губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин на рабочей встрече в Омске обсудили вопросы повышения надёжности энергоснабжения региона, прохождения отопительного сезона и исполнения совместного соглашения, подписанного на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана осенью 2019 года.

В начале встречи Александр Бурков поблагодарил Павла Акилина за оказанную поддержку в период подготовки и проведения XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Губернатор выразил признательность руководству и коллективу распределительной сетевой компании за предпринятые усилия по подготовке энергосетевой системы города к статусному мероприятию и меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов и площадок форума: «Ваши специалисты обеспечивали резервное подключение, полное сопровождение объектов, на которых работали президенты двух стран, и гарантировали нам бесперебойное электроснабжение. Кроме того, участвовали в приведении в надлежащее состояние уличного освещения», - отметил Александр Бурков.

В свою очередь Павел Акилин подчеркнул важность конструктивного диалога с властями, который помогает энергетикам решать любые вопросы в таком же конструктивном ключе.

Стороны обсудили меры, предпринятые компанией по итогам аварийных отключений электроэнергии в Омске и двух районах накануне отопительного сезона. Александра Буркова интересовало, что сделано для того, чтобы избежать повторения в дальнейшем подобных ситуаций на территории региона.

«Повышение надёжности работы электрических сетей – одна из наших основных задач. В Омской области уровень надёжности изначально более высокий, чем в ряде других сибирских регионов, тем не менее, точечными мероприятиями, которые проводим, прогнозируем на 12-13 % повышение надёжности, - отметил Павел Акилин. – Мы очень активно участвовали в наведении порядка в электросетевом хозяйстве, и не только в своём, но и города, потратили на это почти 18 миллионов рублей. Если говорить о готовности к зимнему отопительному сезону, то паспорт надёжности по индексу технического состояния мы получили безо всяких условий. И если сопоставить период с 1 ноября 2019-го по 24 января 2020 года со статистикой предыдущих лет, то у нас аварийность снизилась на 30 %. И это несмотря на три циклона, которые прошли по территории региона, и перепады температур».

Удельная аварийность на сетях Омского филиала Россети Сибирь показывает стабильное снижение: если по итогам 2017 года она составляла 3,13 тысяч условных единиц, то по итогам 2018 – 2,79 тысяч, а по итогам 2019 года этот показатель снижен до 2,57 тысяч у.е. Число технологических нарушений в сетях Омской области за два года снизилось на 14 %: с 722 – в 2017 году до 654 – в 2018 и 616 – в 2019 году. Таким образом, реализуя производственные программы, обеспеченные тарифным источником, Омский филиал Россети Сибирь системно улучшает показатели надежности электроснабжения.

Бурков и Акилин также обсудили перспективы развития электросетевой инфраструктуры. Глава энергокомпании отметил необходимость строительства новой подстанции «Кристалл» в Омске, установки двух дизель-генераторов для проведения планового ремонта сетей в Большеуковском районе, а в Полтавском – строительства резервной линии электропередачи 110 киловольт. По словам Павла Акилина, необходимо реконструировать Тюкалинскую подстанцию: заменить изношенное оборудование на новое и современное. Эти мероприятия запланированы на 2021-2022 годы.

Компания «Россети Сибирь» также готова предложить инвесторам готовые площадки под строительство центров обработки данных для усовершенствования инфраструктуры связи на территории региона. Александр Бурков отметил, что ставит региональному Правительству задачу добиваться максимального охвата территории региона сетями связи, и поручит Агентству развития инвестиций провести совместно с компанией «Россети Сибирь» переговоры с операторами по вопросам использования этих площадок для развития инфраструктурных объектов и расширения территории покрытия мобильной связью.

Кроме того, Павел Акилин представил предложения по организации уличного освещения населённых пунктов и автомагистралей в Омской области.