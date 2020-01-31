На первом в 2020 году заседании Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) одобрены 5 займов для реализации проектов в Московской, Свердловской, Ивановской, Пензенской областях и Республике Мордовия. Сумма займов от ФРП превысит 707 млн рублей, а общий бюджет реализации проектов – 1,48 млрд рублей.

Предприятию «Электроконтакт» из Ивановской области одобрен заем на 107,5 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» для расширения производства комплектующих для железнодорожной и автомобильной техники. С помощью средств ФРП завод нарастит выпуск электрощеток для двигателей локомотивов, ступиц диска сцепления для автомобилей концернов ГАЗ, АВТОВАЗ, деталей амортизаторов грузовых автомобилей МАЗ, КАМАЗ, Scania и Mercedes-Benz.

Мордовская компания «Плайтерра», используя заем Фонда на 499 млн рублей, нарастит производство ламинированной фанеры на 15 тысяч кубометров в год. Предприятие планирует экспортировать более 60% продукции в Нидерланды, Германию, Францию, Италию и Чехию.

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов из Свердловской области начнет выпуск пигментной алюминиевой пудры мощностью 1008 тонн в год для экспорта в Казахстан. Уровень локализации производства составит 100%. Алюминиевая пудра используется в производстве ячеистого газобетона, который отличается пористой структурой, хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, малым весом. Предприятию одобрен заем по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития». Общий бюджет проекта составляет 200 млн рублей, из которых 69 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 29 млн рублей – в виде займа от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Кроме того, два предприятия получили одобрения займов в рамках программы «Лизинг».

«АВЗ С-П» из Сергиева Посада Московской области с помощью 11,56 млн рублей от ФРП приобретет гомогенизатор (миксер), превращающий сырье в лечебные гель, пасту, кремы и лосьоны. Предприятие занимается производством более 300 продуктов для домашних питомцев, продуктивных животных, птиц, рыб и рептилий.

Пензенский арматурный завод после одобрения займа ФРП на 21,1 млн рублей приобретет в лизинг автоматический ковочный пресс с ЧПУ для выпуска запорной и регулирующей арматуры. Новый пресс позволит заменить производственную линию традиционной технологии и увеличить выпуск продукции до 14 тысяч единиц.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон. Займы объемом более 500 млн рублей должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП.

Фото: АО «КУЗОЦМ»