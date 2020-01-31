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Происшествия

Специалисты Воронежэнерго восстановили нормальный режим работы электрических сетей, нарушенный непогодой

Энергетики филиала «Россети Центр Воронежэнерго»  оперативно устранили технологические нарушения, вызванные резким ухудшение погодных условий в виде порывистого ветра и осадков в виде мокрого снега. К 5.00 утра было полностью восстановлено энергоснабжение потребителей всех категорий.

Напомним, что 30 января из-за налипания мокрого снега на провода воздушных линий электропередачи фиксировались   технологические нарушения, повлекшие массовые отключения электроснабжения в Хохольском, Семилукском и Новоусманском районах Воронежской области, в связи с чем в филиале «Россети Центр Воронежэнерго»  был введен режим повышенной готовности. Ремонтные бригады Воронежэнерго приступили к оперативной ликвидации технологических нарушений с самого начала непогоды. Их действия координировал оперативный штаб под руководством и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслава Антонова. В восстановлении электроснабжения было задействовано 16 бригад оперативно-выездных бригад и 30 единиц техники.

«На данный момент погодные условия нормализовались, электросетевой комплекс функционирует в стабильном режиме, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, с 9.00 отменен режим полной готовности, филиал работает в штатном режиме», - отметил руководитель оперативного штаба Вячеслав Антонов.

В случае необходимости, потребители могут обратиться на бесплатную круглосуточную прямую линию энергетиков по тел. 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов). Кроме того, сообщить об имеющихся проблемах, связанных с электроснабжением, жители региона могут через всероссийский интернет-портал «Светлая страна» (https://светлаястрана.рф), созданный компанией «Россети» для максимального упрощения взаимодействия специалистов электросетевого комплекса с потребителями.

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