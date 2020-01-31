Депутаты Думы Ставропольского края утвердили расширение границ единственного в регионе моногорода Невинномысска за счет территории соседнего Кочубеевского района. Новая территория позволит привлечь инвестпроекты на сумму более 50 млрд рублей, сообщил на заседании парламента в четверг глава моногорода Михаил Миненков.

В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании в границах моногорода территории опережающего развития "Невинномысск". Согласно материалам, представленным главой муниципалитета, сейчас ТОР включает в себя 10 резидентов, еще несколько десятков инвесторов готовы начать реализацию проектов, однако земли в пределах муниципалитета исчерпаны.

"Полностью дорожная карта отработана, есть полное понимание со стороны властей Кочубеевского района. Более 60% земель, которые мы хотим присоединить, сегодня не осваиваются по назначению. Пул [потенциальных] инвесторов - более 50 млрд рублей, нам нужна земля как воздух, чтобы развивать экономику Ставропольского края", - сказал он.

Согласно сопроводительным документам к законопроекту, существующая территория Невинномысска включает около 8 тыс. га. Присоединить к моногороду планируется ряд участков Ставродворцовского и Барсуковского сельсоветов. На этих территориях планируется реализация 22 инвестиционных проектов, которые позволят создать более 2,9 тыс. рабочих мест.

Как сообщил на своей странице в Instagram Миненков, площадь присоединяемых земель составляет около 1,5 тыс. га. Предложенную инициативу депутаты утвердили единогласно сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".