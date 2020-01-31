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Происшествия

В Кольском районе сотрудник подрядной организации украл кабель на 360 тысяч

В Кольском районе сотрудник подрядной организации украл кабель на 360 тысяч

31 января 2020, 15:00
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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В полицию поступило сообщение о хищении металлического кабеля на сумму свыше 360 тысяч рублей. О преступлении рассказало руководство местного промышленного предприятия, расположенного на территории Кольского района.

Полицейские выяснили, что хищение произошло путём свободного доступа. Выяснилось, что к краже может быть причастен сотрудник подрядной организации, которая выполняла работы на территории предприятия. 26-летнего жителя Самарской области задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина признался, что продал похищенное в скупу цветных металлов, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по факту кражи. За совершения преступления ему грозит до шести лет лишения свободы.

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