RusCable Insider Digest № 158 RusCable Insider Digest № 158 RusCable Insider Digest № 158

Последний месяц зимы встречайте вместе с новым выпуском RusCable Insider Digest № 158. Скорое приближение весны несет с собой движение, цветение и увлекательные танцы жизни. В эту пору оживает и кабельная промышленность, выходящая из зимней спячки, ведь начинается сезон продаж. Но главный отраслевой дайджест круглый год, еженедельно не дает своим читателям застыть в неведении, уснуть от скуки. Новинки рынка, главные события, интересные разработки, инвестиции, инновации и многое другое. Ключевые новости за неделю мы собираем в удобный формат digital-book и каждую неделю отправляем нашим читателям, чтобы те, всего за 20 минут, смогли объять необъятное и всегда оставаться в курсе дел.

Интересное из содержания:

Юрий Калинин, директор технопарка «Электрополис», рассказывает о перспективах и особенностях его работы. Созданный компанией «ЭЛВО» в городе Великие Луки в 2017 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» промышленный технопарк открывает в 2020 году новые направления. В прошлом году, технопарк вошел в тройку лучших по России, по эффективной деятельности. Подробности на 4 странице.

Смотрите краткий фоотчет с площадки главной полимерной выставки России Interplastica 2020 на 6 странице: большое число участников и экспонентов, мощный старт нового проекта «Recycling Solutions», четвертый сезон специального раздела «3D fab + print», деловая программа «Polymer Plaza», освещающая концепции устойчивого развития, – это и многое другое. Команда RusCable.Ru постаралась выделить самые яркие моменты выставки! Видеообзор смотрите в свежем выпуске шоу RusCable Review!

Готовимся к деловой программе грядущего Cabex вместе с редакцией Insider Digest. В рамках 19-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2020 с 17 по 19 марта в КВЦ «Сокольники» (Москва) пройдет научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики» для представителей отраслевого сообщества. На протяжении трех дней специалисты и эксперты обсудят важные вопросы кабельного обеспечения нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной и телекоммуникационной отраслей. Подробную программу мероприятия читайте на последних страницах номера.

Коротко о главном:

Рубрика «Кабельный бизнес»

Экскурсия по заводу ПО «Энергокомплект»

Представители компании «Башпласт» посетили КЗ «АЛЮР»

Дело о банкротстве «Кавказкабеля» передано в суд

«Холдинг Кабельный Альянс» усилил борьбу с фальсификатом во взаимодействии с «Честной позицией»

Специалисты «ССТэнергомонтаж» провели встречу с проектировщиками

Совершенствование технологических процессов совместно с госкорпорацией «Росатом»

«Сарансккабель» расширяет линейку силовых кабелей торговой марки «СКЭПРОН»

Новое двухосевое лазерное дифракционное устройство для измерения диаметра и овальности

Специалисты ВНИИНМ разработали конструкцию и технологию изготовления сверхпроводника для международного проекта FAIR

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы развития кабельного кластера республики

«Калужский кабельный завод» оказал поддержку команде по мини-футболу

Усилия Петербурга по реновации бывших промпредприятий получили высокую оценку

Заполняющие компаунды для производства пожаробезопасных кабелей

Рубрика «Научно-технический прогресс»

Физики из ЮАР и Китая значительно упростили устройство квантовых каналов связи

Рубрика «Инвестпроекты»

В Астрахани планируют избавиться от столбов и проводов

Греческий ADMIE подготовил очередной проект по присоединению к материковой энергосистеме Эгейских островов

Рубрика «Электротехника»

Бренд IEK – номер 1 в России. Уже в третий раз!

ABB и Porsche объединяют свои усилия для дальнейшего развития электротранспорта и зарядных систем

Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки телефонов

Рубрика «Мероприятия»