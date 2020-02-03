РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
3 февраля 2020, 13:20
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest № 158
RusCable Insider Digest № 158
RusCable Insider Digest № 158
Последний месяц зимы встречайте вместе с новым выпуском RusCable Insider Digest № 158. Скорое приближение весны несет с собой движение, цветение и увлекательные танцы жизни. В эту пору оживает и кабельная промышленность, выходящая из зимней спячки, ведь начинается сезон продаж. Но главный отраслевой дайджест круглый год, еженедельно не дает своим читателям застыть в неведении, уснуть от скуки. Новинки рынка, главные события, интересные разработки, инвестиции, инновации и многое другое. Ключевые новости за неделю мы собираем в удобный формат digital-book и каждую неделю отправляем нашим читателям, чтобы те, всего за 20 минут, смогли объять необъятное и всегда оставаться в курсе дел.
Интересное из содержания:
Юрий Калинин, директор технопарка «Электрополис», рассказывает о перспективах и особенностях его работы. Созданный компанией «ЭЛВО» в городе Великие Луки в 2017 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» промышленный технопарк открывает в 2020 году новые направления. В прошлом году, технопарк вошел в тройку лучших по России, по эффективной деятельности. Подробности на 4 странице.
Смотрите краткий фоотчет с площадки главной полимерной выставки России Interplastica 2020 на 6 странице: большое число участников и экспонентов, мощный старт нового проекта «Recycling Solutions», четвертый сезон специального раздела «3D fab + print», деловая программа «Polymer Plaza», освещающая концепции устойчивого развития, – это и многое другое. Команда RusCable.Ru постаралась выделить самые яркие моменты выставки! Видеообзор смотрите в свежем выпуске шоу RusCable Review!
Готовимся к деловой программе грядущего Cabex вместе с редакцией Insider Digest. В рамках 19-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2020 с 17 по 19 марта в КВЦ «Сокольники» (Москва) пройдет научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики» для представителей отраслевого сообщества. На протяжении трех дней специалисты и эксперты обсудят важные вопросы кабельного обеспечения нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной и телекоммуникационной отраслей. Подробную программу мероприятия читайте на последних страницах номера.
Коротко о главном:
Рубрика «Кабельный бизнес»
Рубрика «Научно-технический прогресс»
Рубрика «Инвестпроекты»
Рубрика «Электротехника»
Рубрика «Мероприятия»
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