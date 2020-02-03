Завод по производству скоростных судов ООО «Мортех» в подмосковной ОЭЗ «Дубна» планируют запустить во второй половине 2021 года, сообщили в региональном Министерстве инвестиций и инноваций.



На заводе будут производить плавательные аппараты катамаранного типа – Falco. Они отличаются легкой и прочной конструкцией, позволяющей минимизировать нагрузку на двигатель. Инвестиции в строительство завода в ОЭЗ «Дубна» оцениваются в 481 млн рублей. На предприятии будет создано 32 рабочих места.

«Запуск производства запланирован на вторую половину 2021 года. Начало коммерческой деятельности запланировано в течение шести-восьми месяцев после запуска производства», – уточнил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Подбором площадки для «Мортеха» занималась Корпорация развития Московской области. Под производство выделен участок в 2,5 на территории «Дубны». Площадь цехов запланированного к строительству предприятия, как сообщалось ранее, может составить 13 тыс. кв. м.



В Корпорации считают, что после выхода на проектную мощность, «Мортех» может занять до 10% рынка судов в денежном выражении. Там ожидают высокий спрос на продукцию резидента ОЭЗ ввиду отсутствия в РФ подобных предприятий. В качестве потенциальных потребителей продукции «Мортеха» рассматривают не только гражданское население, но предприятия оборонного комплекса.



По данным Kartoteka.ru, ООО «Мортех» с уставным капиталом 18 млн рублей зарегистрировано в подмосковной Дубне в сентябре 2019 года. Руководят предприятием Мария Жаворонкова и Анастасия Куликова, они же выступают его владелицами – 84% и 16% соответственно.