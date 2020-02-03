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Мероприятия

Специалисты Курскэнерго усиливают работу по профилактике электротравматизма сторонних лиц

МРСК Центра, Россети Центр, Курскэнерго

МРСК Центра, Россети Центр, Курскэнерго

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. На протяжении учебного года энергетики организуют в школах города и районов Курской области для детей и подростков тематические уроки. Очередную серию занятий энергетики провели в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №55 имени Александра Невского» г. Курска. В мероприятии приняли участие более 650 учеников 2-х – 5-х классов.

Школьники узнали, почему нельзя подниматься на опоры линий электропередачи, заходить на территорию подстанций, приближаться к оборванным проводам, как вести себя в быту с электричеством, какую угрозу представляют неисправные электроприборы.

Занятия сопровождались демонстрацией наглядных материалов, знаков и плакатов, предупреждающих об опасности поражения электрическим током, показом обучающих фильмов и видеороликов. Полезную информацию энергетики старались подать в форме игры. Так, дети учились передвигаться «гусиным шагом» от воображаемого оборванного провода на безопасное расстояние, с удовольствием примеряли настоящий костюм электромонтера, боты, защитную каску. Также сотрудники управления производственной безопасности и производственного контроля филиала продемонстрировали ребятам на манекене-тренажере «Гоша» навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

«Уроки по электробезопасности учат детей не только навыкам безопасного обращения с электричеством, но и помогают воспитать в ребятах чувство ответственности за свое поведение», – отмечает заместитель директора по воспитательной работе СОШ №55 г. Курска Ирина Глаголева.

Работу по профилактике детского травматизма специалисты Курскэнерго проводят в течение всего учебного года в рамках комплексной программы профилактики травматизма сторонних лиц на объектах «Россети Центр». До конца года энергетики планируют провести не менее 400 занятий, в которых примут участие более шести тысяч детей.

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Компания: Россети Центр Курскэнерго

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