Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма. На протяжении учебного года энергетики организуют в школах города и районов Курской области для детей и подростков тематические уроки. Очередную серию занятий энергетики провели в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №55 имени Александра Невского» г. Курска. В мероприятии приняли участие более 650 учеников 2-х – 5-х классов.

Школьники узнали, почему нельзя подниматься на опоры линий электропередачи, заходить на территорию подстанций, приближаться к оборванным проводам, как вести себя в быту с электричеством, какую угрозу представляют неисправные электроприборы.

Занятия сопровождались демонстрацией наглядных материалов, знаков и плакатов, предупреждающих об опасности поражения электрическим током, показом обучающих фильмов и видеороликов. Полезную информацию энергетики старались подать в форме игры. Так, дети учились передвигаться «гусиным шагом» от воображаемого оборванного провода на безопасное расстояние, с удовольствием примеряли настоящий костюм электромонтера, боты, защитную каску. Также сотрудники управления производственной безопасности и производственного контроля филиала продемонстрировали ребятам на манекене-тренажере «Гоша» навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

«Уроки по электробезопасности учат детей не только навыкам безопасного обращения с электричеством, но и помогают воспитать в ребятах чувство ответственности за свое поведение», – отмечает заместитель директора по воспитательной работе СОШ №55 г. Курска Ирина Глаголева.

Работу по профилактике детского травматизма специалисты Курскэнерго проводят в течение всего учебного года в рамках комплексной программы профилактики травматизма сторонних лиц на объектах «Россети Центр». До конца года энергетики планируют провести не менее 400 занятий, в которых примут участие более шести тысяч детей.