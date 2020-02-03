По результатам конкурса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в состав НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») стал головным исполнителем научно-исследовательской работы (НИР) «Электролет СУ-2020».

НИР «Электролет СУ-2020» рассчитана на три года и является продолжением НИР «Электролет СУ», которая была успешно завершена в 2019 году наземными испытаниями разработанного в ЦИАМ демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ).

Создание гибридных силовых установок – одно из ведущих направлений развития авиационной техники. На исследования и разработку ГСУ направлены усилия многих ведущих авиационных научных и промышленных центров мира. В перспективе ГСУ позволят существенно сократить удельный расход топлива и вредные выбросы.

Уровень отечественных технологий в этой области соответствует, а по некоторым направлениям и превосходит общемировой. В частности, в России производятся современные высокотемпературные сверхпроводящие ленты второго поколения. Также был выполнен ряд работ по созданию демонстраторов, включая первый в мире электрический двигатель мощностью 500 кВт с использованием таких лент.

«Есть все основания считать, что только подобная технология позволит в перспективе создавать электрические двигатели и генераторы мощностью 10-20 мегаватт для гибридных силовых установок ближне- и среднемагистральных самолетов. В рамках новой НИР будут проведены доработка демонстратора гибридной силовой установки с учетом данных, полученных в ходе наземных испытаний, и его испытания в составе летательного аппарата», — пояснил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

Координацию работ будет осуществлять НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», а также другие научные и промышленные организации.

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» – единственная в стране научно-исследовательская организация, осуществляющая комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиадвигателестроения – от фундаментальных исследований физических процессов до совместной работы с ОКБ по созданию, доводке и сертификации новых двигателей, в том числе наземных газотурбинных установок. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии института и проходили доводку на его стендах.

Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» (далее – Центр) создан в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2014 года №326-ФЗ для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики.

В состав Центра входят следующие федеральные государственные унитарные предприятия: Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского; Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова; Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем; Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина; Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем.