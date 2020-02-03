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Происшествия

В Брюховецком районе ищут расхитителей энергооборудования и обесточивших две водонапорные башни

В Брюховецком районе ищут расхитителей энергооборудования и обесточивших две водонапорные башни

3 февраля 2020, 13:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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На территории Брюховецкого района зафиксировано три случая хищения энергооборудования с трансформаторных подстанций, две из которых находились под напряжением и обеспечивали работу водонапорных башен. В настоящее время фактами кражи занимаются правоохранительные органы. Расхитителям оборудования, в соответствии со ст. 158 Уголовного кодекса РФ, грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф в размере до 1 млн рублей.

15 января 2020 года при проведении осмотра оперативно-выездной бригадой энергетиков было обнаружено хищение элементов трансформаторной подстанции, находящейся на территории МТФ №4.

18 января поступила информация из администрации Батуринского сельского поселения об отсутствии напряжения на водонапорной скважине х. Полтавский. При проведении осмотра трансформаторной подстанции, обеспечивающей питанием водонапорную скважину, обнаружены взлом замка и двери высоковольтного отсека трансформатора. 21 января похожий случай произошел на территории Новоджерелиевского сельского поселения, где хищение элементов с действующей трансформаторной подстанции повлекло за собой сбой энергоснабжения на водонапорной скважине х. Рогачи. В обоих случаях специалисты Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» оперативно восстановили подачу социально-значимым объектам.

Злоумышленники, не только нарушили своими противоправными действиями энергоснабжение социально-значимых объектов (водонапорных башен), но и подвергли себя и окружающих смертельному риску.

Призываем граждан быть бдительными и сообщать в полицию или на горячую линию компании «Россети Кубань» о подозрительных лицах вблизи ЛЭП и подстанций, фактах краж, повреждения энергооборудования и других незаконных действий на энергообъектах. Телефон горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).

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