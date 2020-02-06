Путин дал поручения по строительству в Крыму

Президент России Владимир Путин дал правительству РФ и властям Крыма около десятка поручений, касающихся строительства различных объектов на полуострове.

Как говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Кремля, кабмин РФ и органы госвласти Крыма и Севастополя должны до 1 июня нынешнего года представить "предложения о реализации начиная с 2020 года мероприятий по архитектурно-строительному проектированию и строительству" "электрифицированной железной дороги, соединяющей международный аэропорт г. Симферополя с инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога", определив объемы перевозок пассажиров и график движения поездов; электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря; электрифицированной железной дороги, соединяющей международный аэропорт г. Анапы с инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования, в том числе в целях организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении с Республикой Крым, определив объемы перевозок пассажиров и график движения поездов; объектов капитального строительства, обеспечивающих модернизацию объектов электросетевого хозяйства, которые расположены на территориях Республики Крым и г. Севастополя".

Также правительству РФ, Минобороны России и властям Крыма до 15 марта 2020 года надлежит "рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, публично-правовой компании "Военно-строительная компания" и других профильных организаций для строительства на территориях Республики Крым и г. Севастополя автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства".

До 1 июня кабинету министров необходимо "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление на период до 1 января 2023 г. особенностей регулирования имущественных и земельных отношений на территориях Республики Крым и г. Севастополя в части, касающейся сноса объектов капитального строительства, возведенных или созданных с нарушением законодательства РФ, законодательства Республики Крым и законодательства г. Севастополя, в том числе в случае, если разрешенное использование земельных участков, на которых возведены или созданы объекты капитального строительства, не допускает строительства на этих земельных участках объектов капитального строительства".

Путин поручил до 1 мая "принять решение о поддержке строительства на территории Крымского полуострова оптово-распределительного центра, предусмотрев софинансирование из федерального бюджета расходов в размере до 20% сметной стоимости строительства объекта". Правительства России и Севастополя до 31 марта должны "обеспечить сохранение в региональной собственности имущественного комплекса государственного унитарного предприятия города Севастополя "Севастопольский морской порт".

Фото: © Михаил Метцель/ТАСС