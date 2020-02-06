Ростовские энергетики работают в особом режиме

В связи с резким ухудшением погодных условий в ряде районов Ростовской области в ростовском филиале «Россети Юг» введен особый режим работы.

Обильные осадки в виде мокрого снега при понижающейся температуре воздуха и метель стали основной причиной обрыва проводов. Ситуацию осложняет гололедица на дорогах и снежные заносы. Нарушенной погодой электроснабжение в западных, юго-западных, северо-восточных и восточных районах области сейчас восстанавливают 64 бригад энергетиков в составе 230 человека. Задействовано 90 единиц специальной техники. Для подключения потребителей по временной схеме на период восстановительных работ задействованы 7 резервных источников электроснабжения.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, энергетики не прекратят восстановительные мероприятия до полного устранения последствий непогоды на объектах электросетевого комплекса Ростовской области. В компании «Россети Юг» действует «горячая линия» 8 800 100 70 60, где можно получить информацию о ходе работ.

Как сообщает Минэнерго, 6 февраля с 12-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (очень сильный мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»). По состоянию на 12-00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 14; ТП – 134. Без электроснабжения остались бытовые потребители 33 населенных пунктов (около 13 800 человек). Мощность отключенных потребителей – 4,2 МВт. Задействовано 7 РИСЭ (0,7 МВт). Температура наружного воздуха 0ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 14 бригад в составе 42 человек и 14 единиц специальной техники. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).