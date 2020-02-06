ПАО «Т Плюс» заключило договоры на поставку основного оборудования, необходимого для обновления оборудования Пермской ТЭЦ-9 в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). Станция входит в состав Пермского филиала энергокомпании. Общая стоимость оборудования составляет порядка 4,3 млрд рублей с НДС.

Договоры на поставку заключены с российскими поставщиками, что полностью соответствует политике импортозамещения и требованиям конкурса на модернизацию. В перечень закупаемого оборудования вошли: две паровые турбины – Т-60/66 и Тп-124 (поставщик АО «Уральский турбинный завод»), паровой котлоагрегат Е-540 (поставщик ОАО ТКЗ «Красный котельщик»), блочные трансформаторы типа ТДЦ-160000 и ТДЦТН-100000 (поставщик ООО «Энергетический Стандарт»), генераторы электрической мощности 80 МВт и 130 МВТ (поставщик НПО «ЭЛСИБ» ПАО). Поставщики выбраны на основе открытых конкурсных процедур.

Поставка на строительную площадку для последующего монтажа начнется в октябре 2020 года и полностью завершится в 2021 году. Прогнозная стоимость всех затрат компании на модернизацию оборудования станции составит порядка 7,5 млрд рублей без НДС. Начало поставки мощности запланировано на 2022 год.

Существующее оборудование на ТЭЦ, подлежащее замене, введено в эксплуатацию в 50-е годы прошлого столетия, и имеет несколько продлений по разрешенному сроку эксплуатации.

Напомним, что 29 мая 2019 года модернизация двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9 была одобрена на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике в рамках дополнительного отбора проектов. Помимо пермской тепловой электростанции обновление генерирующего оборудования коснется четвертого блока Ижевской ТЭЦ-2 и одного агрегата на Самарской ТЭЦ. Общая сумма инвестиций по 4 проектам составит 17,6 млрд рублей без НДС.